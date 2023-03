Nous avons testé le parcours de 30 kilomètres de l’écotrail de Paris

Ces dernières années, le trail, ces épreuves où le tracé serpente à travers les bois, les champs et les forêts, a gagné des parts de marché comme on dit. Au détriment des joggings plus traditionnels. Sans conteste l’appel de la nature mais aussi, sauf pour les fans de la perf’, une compétition mise en sourdine. Histoire de profiter du décor, mais aussi du dénivelé et de surprises au fil des kilomètres. Ce n'est sans doute pas un hasard si le public féminin y est très présent.