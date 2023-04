Carte postale à ciel ouvert, adaptation de parcours réussie et engouement contrôlé : au cœur du Marathon de Paris 2023

Un départ long de 3 heures

Si l’effet de masse est omniprésent lorsque vous êtes dans l’obligation de circuler dans le “Run Expérience”, le salon ouvert en marge du marathon où certains ont dû patienter plus de 2 heures le samedi avant de pouvoir rentrer pour retirer leur dossard, jamais la participation au Marathon de Paris ne vous laisse cette impression d’être écrasé au milieu d’une foule de participants, comme cela peut être le cas sur bien d’autres épreuves de masse. À Paris, les premiers s’élancent dès 7h55 alors que le dernier box, celui des 4h30 et plus, n’est libéré qu’à partir de… 10h50. Un flux permanent de coureurs parfaitement géré qui offre une expérience fluide du 42,195 km à travers la capitale française et ses larges boulevards.

Le meilleur moyen de voir Paris

Les premiers kilomètres, s’ils ne sont pas ceux qui drainent le plus de supporters le long du parcours, sont une véritable carte postale à ciel ouvert. On en prend littéralement plein les yeux, surtout quand le temps est de la partie comme en 2022, mais aussi quand c’est moins le cas, comme en 2023.

Les Champs-Élysées, la Concorde, la place Vendôme et le Louvre se succèdent rapidement avant de filer vers la place de la Bastille, lieu où les coureurs passent à deux reprises, au 7e et au 25e km. Là, s’entassent des centaines de personnes à la recherche de leur favori, pancarte à la main pour proposer “une bière dans 35 km” ou “un boost en tapant ici”. Assurément l’un des moments forts, avec les derniers kilomètres, au niveau de l’ambiance.

La chaleur humaine n’est néanmoins pas constante tout au long du parcours et Paris n’est pas New York ou Londres au niveau du soutien populaire. Mais il y a quelques points chauds qui vous donnent ce boost d’énergie très appréciable. La beauté et la diversité du parcours font le reste.

À Paris, on peut ainsi vivre ce qu’il est impossible de connaître en Belgique sur un marathon. Car si venir à bout d’une telle distance n’est jamais une formalité, le parcours ne sombre jamais dans la monotonie. Des incontournables du début de parcours au charme du bois de Vincennes en passant par les quais de Seine ou le retour en ville après un ultime détour par le bois de Boulogne pour terminer sur l’Avenue Foch, il n’y a pas mieux pour (re) découvrir Paris sous un autre angle.

Il serait dommage, même en cherchant un chrono, de ne jamais regarder autour de soi pour en profiter lors d’une participation au Marathon de Paris.

Un nouveau parcours tout aussi difficile mais plus populaire

Paris, c’est aussi un marathon réputé difficile, même si chacun aura un avis différent selon la façon dont il a vécu sa course. Au final, il y a tout de même un peu moins de 200 mètres de dénivelé positif sur l’ensemble des 42,195 km. Ce n’est pas rien.

Ce qui est certain, c’est que le deuxième semi-marathon est usant, plus éreintant que le premier. La succession de tunnels en bord de Seine vient d’abord casser le rythme. Et le 37e kilomètre offre désormais une côte en deux temps qui, à ce stade de l’épreuve, peut vous rapprocher du “mur” si vous ne l’avez pas encore rencontré. C’est que la fin de course a été modifiée en 2023. Avec succès à nos yeux puisque le passage à travers le bois de Boulogne est désormais bien plus court et moins monotone, ce qui permet de rapidement retrouver la ville et un gros engouement pour des derniers kilomètres aux allures d’une étape de montagne du Tour de France au niveau de l’atmosphère.

Reste à cet immense paquebot parfaitement orchestré à mener à bien la difficile équation d’une épreuve de masse et de comportements plus soucieux de l’environnement. Les slogans sont omniprésents mais, en 2023, on en attend plus. Qu’il s’agisse des ravitaillements à coups de bouteilles en plastique par milliers et à moitié consommées ou de l’immense défi de la mobilité généré par un tel événement.