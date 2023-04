Destination Trail : Nendaz, le trail sous toutes ses dimensions

Pour les sportifs, Nendaz, commune composée au total de 17 villages, est une plaine de jeu à ciel ouvert en été, après un hiver où le ski alpin règne en maître dans cette station de l’immense domaine des 4 Vallées. Ici, les possibilités de s’exprimer sans être étouffé par les installations hivernales sont nombreuses durant la belle saison. Ce territoire riche de près de 7000 habitants (2000 à l’année à Haute-Nendaz) l’a compris et en a fait une de ses priorités pour les années à venir.

Si la randonnée reste l’activité la plus pratiquée en été et si le VTT fait partie des sports sur lesquels Nendaz aimerait mieux se positionner, la pratique du trail running trouve ici un terrain d’expression fantastique. Certes, quitter la station baskets aux pieds peut s’avérer un échauffement à très haute intensité vu les importants dénivelés auxquels chaque coureur est rapidement confronté, mais les possibilités, pour tous les niveaux et toutes les pratiques, sont nombreuses.

Nous en avons relevé quelques-unes à l’occasion d’un séjour à Haute-Nendaz.

Pour les compétiteurs : le défi de la Dent

Le Nendaz Trail a lieu chaque année à la fin du mois d’août, réunissant plusieurs centaines de participants sur trois distances. Si vous n’êtes pas présent à cette période et que vous aimez la compétition, un défi permanent (et gratuit) vous attend : celui de grimper le plus rapidement possible les 1200 mètres pour 275 mètres de dénivelé du défi de la Dent. Peu après l’arrivée de la télécabine du Tracouet, il vous faut grimper le plus rapidement possible jusqu’à la croix au sommet de la Dent de Nendaz, à 2464 mètres d’altitude. Une manière comme une autre de se mettre dans le rouge ou d’accéder à un point culminant de la région de façon didactique.

Les meilleurs mettent moins de 15 minutes, le chrono étant enregistré via un segment Strava. L’effort, sans répit, peut être violent. On vous conseille ensuite de parcourir les crêtes pour redescendre en profitant du panorama sur la station.

Pour des sorties sans difficulté : courir le long des bisses

Les bisses sont ces ruisseaux artificiels qui servent à irriguer les cultures, parfois creusés dans le sol ou suspendus. Nendaz en compte huit, dont six sont mis en eau chaque été. Ces bisses forment au total un réseau de 98 km de sentiers, pratiquement plats et peu techniques, étagés entre 700 et 2300 mètres d’altitude. Impossible de les manquer si vous partez à l’assaut de la montagne. Ils offrent aux traileurs la possibilité de s’offrir une sortie complète en montagne sans devoir avaler trop de dénivelé. Mais aussi, pourquoi pas, une possibilité de travailler la vitesse sur des chemins sur lesquels courir se révèle être un fantastique jeu avec les éléments naturels.

Le Bisse de Saxon, avec ses 32 km, est le plus long de tout le Valais.

Pour les aventuriers : le tour du lac de Cleuson

Le Lac de Cleuson, que ce soit en courant ou en randonnant, vaut le détour lors d’un séjour à Haute-Nendaz. Le bleu turquoise de ce barrage situé à 2186 mètres d’altitude paraît presque irréel et tout droit sorti d’un filtre Instagram. Mais il n’en est rien. Entouré de sommets, le décor est féérique.

Une boucle d’une douzaine de kilomètres vous permet de rejoindre le barrage au départ de Siviez (ex Super Nendaz), village très facilement accessible en voiture depuis Haute-Nendaz. Les premiers kilomètres offrent plus de 300 mètres de dénivelé d’ascension avant de pouvoir profiter du décor plongeant sur le lac en suivant le bisse. Il est possible de traverser directement sur le barrage ou de faire le tour complet du lac. Et, pour les plus aguerris, d’aller rejoindre le Lac du Grand Désert situé 500 mètres plus haut (2642 mètres).

Pour ceux qui aiment être guidés : 14 parcours trail

Haute-Nendaz a compris l’attrait que peut représenter une offre trail bien calibrée pour sa clientèle touristique. Avec le village voisin de Veysonnaz, Nendaz propose 14 circuits de trail. Pratique lorsque vous débarquez dans un endroit que vous ne connaissez pas et que vous souhaitez partir à l’assaut des sentiers.

À lire aussi

Du plus accessible (moins de 10 km) jusqu’à un 70 km, il y en a pour tous les goûts, avec trois points de départs. Les trois parcours du Nendaz Trail, balisés de façon permanente, font partie de cette offre. Les autres, par choix, ne sont pas balisés. Mais toutes les traces GPX sont évidemment disponibles sur le site de l’office de tourisme ou via l’application Nendaz Veysonnaz Outdoor.

Les plans du parcours trails sont quant à eux disponibles en différents endroits du village (dont aux remontées mécaniques).

Tous les dimanches matin de juillet et août, une sortie trail encadrées par des passionnés est même organisée.