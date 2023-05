Septième trail le plus populaire de France, l’Oxy’Trail fête ses 10 ans les 24 et 25 juin

L’Oxy’Trail est l’une des épreuves les plus populaires du paysage français. Bien sûr, aux portes de Paris, on parle plus ici de course nature que de trail dans l’acceptation première du terme et les dénivelés proposés sur les 7 épreuves n’ont rien à voir avec une expérience vécue sur un trail alpin. Mais, entre ville et nature, l’Oxytrail, créé en 2013, attire chaque année des milliers de participants.