Destination Trail : l'Aletsch Arena, ou courir à côté du plus long glacier des Alpes

Ici, comme dans les autres villages avoisinants qui composent l’Aletsch Arena, l’automobile n’y a pas sa place. Ce qui contribue à renforcer une atmosphère hors du temps particulièrement appréciée des amateurs de trail ou de randonnée et que l’on ressent dès que l’on arrive dans ce coin des Alpes bernoises, en Suisse.

Pour rejoindre ce village typique du Valais germanophone, il vous faut emprunter l’énorme benne à la ponctualité toute suisse, avec un parcours d’exactement 7 minutes. Ou alors enfiler vos baskets pour un bel échauffement.

Une fois arrivé à 1950 mètres d’altitude, on a l’impression de débarquer dans un autre monde, à la culture germanique bien imprégnée. Le lieu, à la longue histoire, est aujourd’hui prisé des touristes amateurs d’activités outdoor.

La région, surplombée par le glacier d’Aletsch, joue sur l’attrait du plus long glacier des Alpes (22 km). Avec 300 kilomètres de sentiers en été et 72 kilomètres de trails accessibles en hiver, la destination est un terrain de jeu à ciel ouvert pour les traileurs.

C’est ce que nous avons testé en courant, notamment, sur la trace de l’Aletsch Halb-marathon, une épreuve que ses organisateurs n’hésitent pas à vendre comme “le plus beau semi-marathon d’Europe”.

Un semi-marathon avec un final à vous couper le souffle

Le départ de ce semi-marathon montagneux se fait depuis le bas du village de Bettmeralp, à la sortie de la benne. L’arrivée, 700 mètres plus haut, offre un point de vue magnifique sur l’immense glacier d’Aletsch face auquel on se sent minuscule.

Le total fait donc 21,1 km pour 1100 mètres de dénivelé positif (et 430 de dénivelé négatif). La course, qui aura lieu le 18 juin en 2023, réunit chaque année plus de 2000 participants. Mais il est aussi possible de se mesurer au parcours - balisé de façon permanente - à tout moment lorsque les sentiers ne sont pas enneigés. Soit en prenant un dossard pour bénéficier du chronométrage, soit, tout simplement, en suivant les panneaux. On vous conseille cependant de télécharger la trace GPX pour éviter toute confusion en cours de route à certains endroits.

Sur la trace du semi-marathon d'Aletsch, dans le Valais, en Suisse. ©Jafeth van der Wagt

La première partie du semi-marathon d’Aletsch ne nous a pas particulièrement surpris. Après un départ depuis le village de Bettmeralp, les lieux sont certes magnifiques mais pas de quoi prétendre à notre sens au titre du plus beau semi d’Europe. C’est après le 10e, lorsqu’on commence à entendre les bruits provenant du glacier et à ressentir la fraîcheur qu’il dégage que l’aventure nous plonge dans une autre dimension. D’abord avec des “single tracks” superbes à travers la forêt, ensuite avec une difficulté qui augmente de façon exponentielle et qui se conclut en un véritable mur de caillasse long de 2 kilomètres et, enfin, par l’émerveillement que ne peut que procurer le fait de se retrouver face à ce géant des glaces qui trouve son origine des kilomètres plus en aval.

Le semi-marathon d'Aletsch, dans se dernière partie, offre des panoramas sompteux. ©Jafeth van der Wagt

On ne vous l’a pas encore dit mais il est aussi possible de rejoindre ce même point d’arrivée en télécabine. Mais la beauté de la nature ne peut qu’être exacerbée par l’effort. Autant en profiter.

Le semi-marathon d’Aletsch en 4 sections

Le départ est donné à la station amont du téléphérique de Bettmeralp (altitude : 1950 m). Les coureurs suivent alors sur un kilomètre la route goudronnée à travers le village de Bettmeralp. À la sortie du village, ils bifurquent sur une route agricole. Vient alors la première grande montée en direction du lac Bettmersee.

Au lac, les coureurs prennent la direction de Riederalp, puis de Riederfurka. Ils font ensuite une fois le tour du Riederhorn sans montée notable. Cette partie du parcours offre une vue à couper le souffle sur la vallée du Rhône et les 4000 valaisans.

Après avoir rejoint Riederfurka, le tracé suit la crête de Hohfluh et Moosfluh en direction du Bettmerhorn. Tout au long de ce tronçon, les participants jouissent d’un panorama saisissant sur le grand glacier d’Aletsch, plus grand fleuve de glace des Alpes.

Puis il s’agit de rassembler ses dernières forces pour la montée finale de deux kilomètres qui longe l’arête du Bettmerhorn jusqu’à la ligne d’arrivée à 2650 m d’altitude.

Le profil du semi-marathon d'Aletsch. ©D. R.

Une région taillée pour la pratique du trail

La pratique des activités outdoor au sein de l’Aletsch Arena ne se limite évidemment pas au semi-marathon d’Aletsch. La région, où l’on retrouve également les charmants villages de Fiescheralp et de Riederalp, est une invitation à sortir. La randonnée est très prisée mais, à nos yeux de traileurs, les innombrables petits sentiers qui relient ces villages entre eux ou à la vallée sont un bonheur sans fin pour les amateurs de course à pied.

Pour les plus engagés, les défis ne manquent également pas. Il est ainsi possible de se tester sur le parcours balisé de façon permanente du Stoneman Glaciara, long de 60,7 km. Il ne s’agit pas ici d’une course mais d’une trace que l’on peut parcourir en un, deux ou trois jours. La région accueille aussi des trails renommés, à l’instar du SwissAlps100 (le 11 août en 2023).