Au cœur du Trail Alsace Grand Est : l’expérience UTMB n’a jamais été aussi proche de la Belgique

Avec cette nouvelle étape de l’UTMB World Series en Alsace, l’UTMB n’avait jamais été aussi proche de la Belgique. Nos compatriotes étaient d’ailleurs présents en nombre (près de 300 !). Sur un 34 km pour 1300 mètres de D +, l’occasion était belle de tester ce que pouvait être l’expérience UTMB à, dans notre cas, 4 heures de route du domicile.

Organisation sans faille et convivialité préservée

À Nice, pour une première, on avait ressenti quelques tergiversations, tant dans la course (embouteillages) que dans l’organisation (peu d’implication des locaux). À Obernai, ville au charme alsacien théâtre de toutes les arrivées, il régnait – et c’est à souligner chez un mastodonte comme l’UTMB – une franche convivialité, entre l’accueil chaleureux des bénévoles de la région et les odeurs de la traditionnelle flammekueche. Bien qu’omniprésente, la marque UTMB est parvenue à s’imposer en Alsace tout en laissant ce que ce territoire et ses habitants avaient à exprimer.

Côté course, ce fut quasi un sans-faute sur les différentes distances (34, 50, 107 et 175 km). Rigueur et efficacité étaient au rendez-vous d’un événement qui un coût pour ses participants (de 30… à 230 euros) mais sans faille dans son déroulement. Cette fois, à l’exception des retours sur le 50 km, les courses furent plus fluides, grâce à des parcours mieux pensés et des sentiers plus larges et à la faible technicité. La promesse d’une épreuve organisée selon les standards de qualité UTMB est donc tenue.

Moins technique, plus rapide

Colmar ou Obernai ne sont pas Chamonix évidemment. Le côté bling-bling y est moindre et ce n’est d’ailleurs pas pour déplaire à certains. Les montagnes, elles, sont moins imposantes. Cela débouche donc sur des parcours plus roulants mais, comme chaque fois dans ces cas-là, non moins usants. Le premier du 175 km, qui offrait 6200 mètres de D + (pour 10000 à l’UTMB), termine par exemple la distance en 17h53, là où il a fallu attendre jusqu’en 2022 pour voir Kilian Jornet et Mathieu Blanchard descendre sous les 20 heures sur le tour du Mont-Blanc. Bref, c’est beaucoup moins technique et plus rapide en Alsace.

L’occasion de souligner que quelques Belges se sont distingués lors de Trail Alsace Grand Est. Sabine Froment (en photo), 3e dame sur le 50 km, Kaz Verstraete, 4e sur le 175 km ou encore Vincent Siringo, 7e sur le 107 km.

Un air d’Ardenne belge, avec de plus longues ascensions et des châteaux forts

La proximité avec la Belgique n’est pas que géographique. Les passages dans les vignes ou dans les villes nous donnent un spectacle tout différent de ce qu’on rencontre chez nous. Par contre, les nombreux sentiers forestiers de ce Trail Alsace Grand Est nous offrent par moments l’impression de courir dans l’Ardenne belge. Sauf qu’on y croise régulièrement des châteaux forts faisant l’attrait touristique de la région et que les côtes peuvent vous offrir jusqu’à 500 mètres de D + en quelques kilomètres, là où il est rare de se frotter à plus de 200 mètres de D + d’une traite chez nous.

Malgré quelques similitudes avec ce qu’on peut voir chez nous, le terrain de jeu n’en est donc pas moins très plaisant et l’expérience globale d’un séjour trail/découverte de la région dépaysante malgré la courte distance.

En quête de l’effet waw

Nous n’avons couru que le 34 km. Néanmoins, après avoir terminé la course, on a cependant du mal à pointer un passage spécifique du parcours qui nous a marqué l’esprit.

Oui, avaler près de 850 mètres de D + en 6 km en début d’épreuve est un bel échauffement. Oui, l’ascension après le 2e ravitaillement s’est fait ressentir dans les jambes (plus de 300 mètres en un peu plus de 2 km). Et oui, la longue descente à faible pourcentage à travers les bois qui a suivi fut un vrai plaisir. Mais on regrette de ne pas avoir pu croiser un panorama sur la région qui aurait marqué à jamais notre cerveau ou de s’être dit “waw” à un moment du parcours face au spectacle offert. Ce qu’on a eu par exemple en visitant Colmar ou Obernai avant de courir. C’est pourquoi, comment souvent, on vous conseille de combiner la pratique du trail avec une visite des environs lors d’un séjour sportif dans la région.