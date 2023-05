Pourquoi la Maxi-Race d’Annecy est-elle un des trails préférés des Belges ?

1. Une ville carte postale

D’abord, c’est purement géographique. Annecy, ce n’est pas trop loin (on y est en moins de 8 h) et la vieille ville, avec son petit air de Venise, est très carte postale. C’est sans conteste la plus belle ville de Haute-Savoie. Porte des Alpes, on vient ici autant pour le sport que pour flâner dans les petites ruelles ou s’émerveiller devant le bleu du lac. C’est, en quelque sorte, la plage à la montagne.

À lire aussi

2. Un long week-end ensoleillé

La Maxi-Race tombant un week-end de Pentecôte, cela permet de s’octroyer un gros week-end en famille à la montagne. Il fait très souvent beau. Même trop chaud pour les coureurs. Beaucoup y vont aussi pour profiter des lieux, avant ou après la course. Le Tour du lac à vélo est un grand classique. Puis, ici, on pratique tous les sports nautiques imaginables. Son château est aussi un incontournable pour les touristes.

3. La montagne accessible

Pour les traileurs, la Maxi-Race, c’est de la montagne assez accessible. C’est la course idéale pour un début de saison. Revers de la médaille : on reproche souvent qu’on coure en forêt et qu’on ne voit jamais le lac ou la montagne. C’est vrai qu’on ne dépasse jamais les 1600 mètres, ce qui n’est pas beaucoup pour un trail en “montagne.” Sur le plan sportif, la course phare reste abordable comme défi pour ceux et celles qui souhaitent courir un premier vrai ultra. Pour les coureurs cherchant du roulant et du rapide, c’est aussi l’endroit idéal.

4. Pour tous les goûts

Aujoud’hui, la Maxi-Race c’est des formats de course adaptés pour tous.

Le tour du lac d’Annecy en un jour, en 2 jours ou en équipe (93km et 4900m D +).

Le demi-tour : la Marathon-Expérience 45km et 2400mD +

La course secrète : La Marathon-Race 40km et 3300m

Le quart de tour : 16km et 1000m D +

Mais aussi la Fémina-Race, la Short-Race, des courses pour enfants et même des courses d’orientation.

5. Une course internationale

De puis sa création en 2011, la MaXi-Race a célébré les plus grands trailers : François d’Haene, Michel Lanne, Nathalie Mauclair, Iker Karrera, Ludovic Pommeret, Mimmi Kotka, Anna Frost. Lors des Championnats du Monde en 2015, elle a su s’imposer comme l’un des rendez-vous incontournables du printemps. Maxi-Race est devenu une marque, un label international (il y a des Maxi-Race en Sicile ou à Madère par exemple). Et donc, l’organisation se doit d’être irréprochable pour accueillir plus de 5000 coureurs de 40 nationalités.

6. Renan Gossiaux, premier belge ?

Ils seront plus de 180 Belges à prendre le départ d’une des courses cette année. Parmi eux, l’athlète Trakks et BioTrail Renan Gossiaux, le meilleur belge présent cette année à Annecy. Ce sera sa première participation à l’épreuve. “J’étais déjà venu dans le coin il y a quelques années lors d’un séjour dans le massif des Bauges et j’y suis revenu il y a un mois pour repérer certains secteurs. J’adore ce coin. C’est “the place to be. ” Habituellement, quand on va à la montagne, on ne voit que des montagnes, pount. Ici, c’est la montagne, si je veux… Je peux aller courir 40 km à plat ou faire des ascensions raides et techniques. Et aller barboter dans le lac après. Ou pratiquer tous les sports d’eau. Génial.”

Sur le plan sportif, en Ultra, Renan Gosiaux ne cherchera pas spécialement la performance. “J’y vais avant tout pour profiter, m’amuser et m’oxygéner. Mais le parcours me convient pas mal. Ce n’est pas trop cassant, c’est très roulant si ce n’est quelques passages très techniques dans le final.” Un parcours plutôt bien taillé pour cet athlète namurois. Qui sera bien accompagné. Son assistance sera assurée par Guillaume Deneffe, qui a réalisé la meilleure performance belge sur l’UTMB (15e en 22h40). Lors de cet exploit, c’est Renan qui avait assuré son assistance. “Super chouette de l’avoir à mes côtés. Ce sera excellent pour le mental. On va bien s’amuser.”

Va-t-il être le premier belge cette année, comme en 2019 sur le Marathon du Mont-Blanc ? A suivre.

7. Un plateau ultra-relevé

Le Russe Dmitry Mityaev (908), vainqueur de l’Ultra-Trail Cape Town 2022, sera pour la première fois au départ de la MaXi-Race tout comme l’Espagnol Andreu Simon Aymerich (902), vainqueur en décembre dernier de la Sainté Lyon et qui a dominé la Transgrancanaria. L’Espagnol Pau Capell, vainqueur de l’UTMB® 2019, sera également présent. Le local de l’étape Aurélien Dunand Pallaz, 2e des 87 km en 2022 et de l’UTMB® en 2021, figure également parmi les candidats au podium. L’Américain Jared Hazen, 2e de la Western States 2019, le Portugais Miguel Arsensio (882), 2e de la Transgrancanaria 2023, ou les Français Simon Gosselin (874), 4e des templiers 2022, et Martin Kern (857), 4e de la TDS 2022, seront de sérieux outsiders. Champion du monde en 2015 et recordman de l’épreuve (8 h 15), Sylvain Court (FR) sera également sur la ligne de départ le 27 mai.

La course féminine sera tout aussi relevée avec un peloton international. L’Espagnole Claudia Tremps (757), 2e de la TDS® 2022, part favorite. Elle retrouvera la Russe Varvara Shikanova (737), 3e du Salomon Ultra Pirineu. Vainqueur sortante, la Haut-Savoyarde Julia Rezzi (686) remettra sa couronne en jeu. Côté Français, Fiona Porte (728), récente vainqueur du Trail Nivolet Revard, et Sylvaine Cussot (669) seront au départ.

La liste des Belges présents sur la Maxi et le Marathon

> Marathon-Experience 1/2 Tour du Lac d’Annecy

Stéphanie Ernoux – Hélène Dassy – Crine Gaëlle – Anne-sophie Darville – Geraldine Chaineux – Anne-catherine Germain – Amandine Piette – Marie-camille Guérin – Christina Lo presti – Laurence Denis – Céline Rycerski – Eloise De changy – Sophie Hubert – Jessica Yvens – Stéphanie Lamy – Emeline Jouniaux – Lorraine De ghellinck – Audrey Lecoq – Carine Mendonca – Chantal Pirotte – Julie Léonard – Elinore Godin – Catherine Erneux – Camille Delfosse – Catherine Lejeune – Alexandre Descamps – Jean françois Noel – Jean-françois Bréver – Ildar Islamgazin – Pierre louis Vanden bulck – Alexandro Zampese – Patrick Hanoteau – Olivier Fontaine – Emmanuel Dekeuleneer – Vincent Artisien – Christophe Laurent – Jerome Spilleboudt – Miguel Polet – Jean-louis Clip – Nicolas Istas – Frédéric Delhasse – Sébastien Laffineur – Simon Gerard – Thierry Fettweis – Romain Charlier – Evrard Dessain – Leroy Ludovic – Cedric Robert – Stephane Cravatte – Umit Misirli – Ansbert De cleene – Frederic Dutry – Erard Timothée – Toufik Zouizer – Yan Verhoeven

> Marathon-Experience Tour du Lac d’Annecy

Ludivine Fisse – Renan Gossiaux – Koen Demyttenaere – Jean-martin Delhaise – Michiel Steensels – Jerome Launois – Michael Rosskamp – Steven Heyman – Stephan Vis – Régis Leroy – Eric Moussebois – Jelle De ville – Pierre-yves Brisbois – Arnould Defossa – David Wintgens – Michael Nihoul -Xavier Carnoy – Rodrigue Ceinos – Christophe Dohmen – Pierre Denis – Martin Joassart – Louis Casterman – Alexis Yungbluth – François Clapuyt – Michel Cravatte – Julien Schreuer – Thomas Nothomb – Louis Hussin – Jean-pascal Bouillon – Nicolas Dessambre – Philippe Andrieux – Yannick Ducarme – Nicolas Cunin – Martin Deaulmerie – Nathanaël Jacqmin – Thomas Poncelet – Laurent Louyet – Marc Clais – Pierre Plasman – Adam Gérôme – Fabien Stenhouse – Youri Catinus – Gaetan Willems – Gilles Burniat – Aldo Leroy – Pascal Massart – Dimitri De wolf – Jerry Brumagne – Simon Calande – Sven Krug – Sébastien Lemaître – Thierry Annet – Christian Troosters – Eric Firquet – Decorte Remi – Maxime Neu – Nicolas Marchal – Cédric Crahay.

Pour suivre la couse en live, ce sera sur maxirace.livetrail.net