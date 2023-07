Destination trail : sur les traces de la Grande Bambée pour découvrir le Val d’Arly, avec le Mont-Blanc en toile de fond

De ses 4 stations villages (Flumet, Crest-Voland, Notre-Dame-de-Bellecombe et la Giettaz – (prononcé la Giett’-) jusqu’à son sommet à 2611 mètres d’altitudes, ce territoire facilement accessible depuis la Belgique (comptez 8 heures de route depuis Bruxelles) se conjugue à toutes les sauces : amateurs comme confirmés y trouvent leur compte. Avec toujours l’authenticité préservée du territoire en toile de fond.

Le Val d'Arly, quatre stations-villages entre Albertville et Megève. ©D. R.

Nous sommes partis arpenter les traces de son événement trail phare qui se tient chaque année au début du mois de septembre sous le nom de la Grande Bambée. Nous y avons découvert une diversité des décors et une ambiance à la fois rurale et authentique.

Plongée au cœur du Val d’Arly, destination trail.

Val d'Arly ©Hugé

La Grande Bambée, c’est quoi ?

La Grande Bambée, dont la 3e édition se tiendra le 3 septembre en 2023, c’est un parcours long au total de 44 km pour 2700 mètres de dénivelé positif.

Un joli morceau au départ du charmant village de la Giettaz, situé au pied d’une falaise. Cet itinéraire se décompose en fait en deux boucles, chacune avec le même lieu de départ. L’une de 16 kilomètres pour 920 mètres de D + (La Petite Bambée), l’autre de 28 kilomètres pour 1780 mètres de D + (La Bambée).

En course comme en off, il est donc possible de ne faire qu’une des deux parties. Ou de le parcourir sur deux jours. Le tracé n’est pas balisé de façon permanente, mais le fichier GPX et toutes les informations utiles sont disponibles sur le site de Val d’Arly Mont-Blanc, organisateur de l’épreuve.

Calme, panoramas et variété au menu de la Grande Bambée. ©Hugé

Forêts, singles et haute montagne : un terrain de jeu aux différents visages

On ne va pas mentir : les premiers kilomètres parcourus sur les traces de la Grande Bambée ne nous ont pas particulièrement convaincus. Sur aucune des deux boucles d’ailleurs. À la sortie d’un printemps très humide dans la région, les larges sentiers boueux ne dégageaient que peu d’originalité à nos yeux, à l’exception de la forte difficulté des débuts des deux boucles avec plusieurs centaines de mètres de D + rapidement avalés.

Mais le meilleur était à venir. Pour finir pas être totalement convaincu par le charme d’un territoire peu fréquenté qui a énormément à offrir aux amoureux de trail. Les larges chemins ont d’abord fait place à de singles. Puis, avec l’altitude, le décor s’est éclairci pour offrir des vues à couper le souffle et des chemins plus techniques, sans jamais verser dans de grosses difficultés sur ce plan.

Val d'Arly ©Hugé

La vue et le passage sous des parois rocheuses, après moins de 10 kilomètres, sont impressionnants. La grande plaine verte dominée par les sommets qui vous accompagne à partir du 25e l’est encore plus. Là, c’est le territoire des bouquetins, chamois et marmottes qui vous regardent au loin sans fuir. C’est aussi la porte d’entrée vers un autre versant. Un terrain de jeu fait de longs balcons où il est possible d’accélérer le tempo tout en gardant un œil sur l’impressionnante Chaîne des Aravis qui vous fait face au loin.

Et si vous avez plus de chance que nous avec la météo, vous pourrez apercevoir le Mont-Blanc. Plus en bas, Megève, Combloux ou Praz-sur-Arly sont autant de repères géographiques vers votre retour vers la Giettaz.

En altitude, place à un terrain de jeu fait de longs balcons surplombant les vallées. ©©Jérémie Bouchex-Bellomié

Ruralité et authenticité pour faire la différence.

Ce ne sont pas les beaux sentiers qui manquent dans les Alpes. Le Val d’Arly, à ce niveau, ne fait pas figure d’exception, même s’il a la particularité d’offrir une large variété de terrains, de la vallée jusqu’aux sommets. En fonction de son niveau ou de ses préférences, on peut y pratiquer le trail sous toutes ses facettes. En courant le long de ruisseaux, sous des forêts ombragées ou, plus haut, sur des chemins plus découverts et engagés.

Un sentiment agréable d'être seul au monde. ©Hugé

Ce qui vient assurément faire la différence est l’ambiance qui se dégage de ce territoire où on n’a jamais le sentiment d’être oppressé par le tourisme, la multiplication des résidences ou l’omniprésence des passants sur les sentiers. Sans cacher son intérêt pour attirer vers lui plus d’attention des touristes, le Val d’Arly parvient à conjuguer cet appétit avec la préservation d’un territoire où les acteurs locaux, agriculteurs en premier lieu, occupent encore une place de choix.

Le tout donne un cachet particulier à cette région qui mérite à être découverte.

Une multitude d’itinéraires et autre événement trail en juin

En se promenant sur l’itinéraire de la Grande Bambée, nous avons remarqué un balisage permanent spécifique au trail. Comme dans bien des destinations désormais, un vrai réseau spécialement dédié à la pratique du trail a été aménagé. Au total, une vingtaine de parcours existent et vous permettent de vous lancer à l’assaut des sentiers sans craindre de vous perdre ou sans savoir ce qui vous attend.

En 2024, un nouveau GR devrait également voir le jour, qui reliera entre eux l’ensemble des villages du Val d’Arly.

L'Arly Cimes Trail, fin juin, est l'autre événément trail du territoire. ©Val d'Arly Mont-Blanc

Outre la Grande Bambée, le territoire propose également chaque année à la fin du mois de juin un autre événement running, l’Arly Cimes Trail, sur 28 km et 1700 mètres de D +. Une organisation plus familiale et locale, au départ et à l’arrivée de Crest-Voland.

Trois raisons de venir courir dans le Val d’Arly

Sébastien Gérard. ©D. R.

Sébastien Gérard est accompagnateur de haute montagne et travaille pour la société 5e élément.

Vainqueur notamment de l’Échappée Belle en 2016, course réputée pour sa technicité sur laquelle il a détenu le record jusqu’à ce que François D’Haene lui subtilise en 2019, ce Beaufortain nous a partagé les trois raisons qui, selon lui, font du Var d’Arly une destination trail.

1. Un territoire varié

”Le Val d’Arly a la particularité de proposer une variété de terrains. Il peut être à la fois ombragé, comme dégagé. On peut à la fois courir sous des forêts d’épicéas rafraîchissantes quand on fait face des grosses chaleurs en été et, en même temps, être sur des zones d’alpage très dégagées où on peut profiter de la vue et de paysages exceptionnels, notamment sur le Mont-Blanc ou la Chaîne des Aravis. C’est un atout pour ceux qui veulent découvrir les différentes facettes du trail.”

2. En contact direct avec l’activité locale

”En courant dans le Val d’Arly, vous êtes toujours en proche contact avec l’activité locale, notamment l’agriculture. On n’est jamais très loin des troupeaux ou des agriculteurs. Et si vous avez envie d’éveiller un peu votre curiosité en même temps que de pratiquer le trail, vous pouvez facilement aller à la rencontre de ces personnes qui font partie du territoire. C’est quelque chose qui me parle et me plaît particulièrement ici.”

3. Des itinéraires pour tous les niveaux

”Dans le Val d’Arly, on peut trouver à la fois des sentiers accessibles à ceux qui débutent comme des traces plus raides et techniques.

Il y a par exemple des pistes agricoles et forestières qui sont assez roulantes. Ce n’est sans doute pas le plus fun pour les coureurs expérimentés mais pour acquérir de l’aisance à la descente par exemple et découvrir le trail en montagne, c’est l’idéal. Cela donne une offre adaptée à la pratique du trail découverte, majoritairement sur le versant nord du Val d’Arly.

D’un autre côté, on peut également trouver de nombreux singles plus techniques et plus raides, qui permettent de faire du cardio à la montée. Pour cela, il faut monter un peu plus haut, sur le versant exposé sud majoritairement. Là, il est possible d’aller jusqu’à 2500 mètres au sommet de la Chaîne des Aravis, et de dénicher de la technicité à la descente.”