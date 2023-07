27 km et 600 mètres de dénivelé positif: un nouveau circuit de trail balisé de façon permanente au Pays de Herve

C'est une initiative toujours appréciée des amateurs de course à pied et de nature. Quelques semaines après l'inauguration officielle de Trails à Godinne, voici une nouvelle offre de trail en Wallonie au sein du Pays de Herve. Plus modeste, elle vient néanmoins s'ajouter à des initiatives comme Extratrail, Trail-en-Famenne, la Station de Trail d'Herbeumont, Huy for Trail et, donc, Trails à Godinne.