Une course à pied en montagne dont on choisit soi-même la distance : plongée au cœur de l’XTrail Courchevel

Vous auriez pourtant tort de snober Courchevel si vous aimez courir en montagne. Le XTrail Courchevel, dont l’édition 2023 a eu lieu le dimanche 23 juillet, nous a permis de découvrir que le territoire avait, loin des remontées mécaniques, bien des atouts à offrir aux amateurs de trail. De la longue montée à travers les bois pour rejoindre la Dent du Villard à la technique et minérale ascension vers l’Aiguille de Mey (2845 mètres) en passant par les superbes panoramas offerts par la Crête du Mont Charvet ou le passage par le Parc de la Vanoise, cet événement, par moments, offre ce qu’il y a de plus beau en montagne. Tout en ayant un règlement atypique qu’il vaut mieux consulter avant de s’élancer.

On s’est glissé au cœur du peloton.

Sur les sommets, le Xtrail Courchevel offre un fantastique terrain de jeu, avec des vues qui le sont tout autant. ©Courchevel Sports Outdoor

Le concept : choisir sa distance en cours de route pour trouver ses limites

Le concept du XTrail Courchevel se veut unique en France. L’organisation l’a d’ailleurs déposé pour qu’il ne soit pas imité. Avec le slogan “find your limit”, tout est dit ou presque.

Au départ, à 5h30 du matin depuis le village du Praz, les participants ont un dossard unique alors qu’il y a six distances (11 – 22 – 33 – 44 – 55 – 66 km). Tous ont payé le même montant pour l’obtenir (50 euros) et tous partent en même temps. Ce qui fut d’ailleurs un des problèmes de cette édition vu l’engouement (près de 1000 participants). En cours de route, il faut à chaque intersection de parcours décider de continuer l’effort ou de bifurquer pour revenir au départ. Avec, chaque fois, des barrières horaires qui se durcissent au fur et à mesure des kilomètres. Détail important, si vous n’avez pas bouclé le 66 km, vous êtes remboursé partiellement à l’arrivée, proportionnellement à la distance non effectuée. Original et solide casse-tête pour les organisateurs.

Cet XTrail Courchevel est une manière de se familiariser à l’ultra en douceur, selon l’organisation. Ou de tester ses limites. “Plus vous allez loin, plus la barrière horaire afin de pouvoir accéder à la distance plus haute est difficile”, reconnaît Hervé Franchino, responsable des événements outdoor à Courchevel.

La première partie du parcours du XTrail Courchevel offre une longue ascension vers la Dent du Villard, à travers les bois. ©Courchevel Sports Outdoor

Dans sa volonté de se différencier avec les nombreuses autres courses organisées chaque week-end en montagne, le XTrail Courchevel ne cache donc pas une orientation élitiste pour ses distances les plus longues. “Ceux qui vont au bout des 66 km sont les plus forts. C’est un format sportif, assumé”, ajoute-t-il tout en nuançant. “Ici, à Courchevel, on finit la course, quoi qu’il arrive. Si ça ne va pas, on bifurque sur une distance plus courte plutôt que d’arrêter. C’est aussi une superbe manière de se jauger tout en pouvant, quoi qu’il arrive, profiter. ”

Un règlement qui impose une manière différente de courir

Le XTrail Courchevel est donc une course pas comme les autres. Et il vaut mieux le savoir avant de s’y engager. Si passer la barrière pour rejoindre le parcours de 33 km, voire du 44 km, ne demande pas un niveau au-dessus de la moyenne, tout le monde ne peut s’aventurer sur les distances les plus longues, qui sont aussi les plus belles. Et cela peut susciter de la frustration si on vient uniquement pour une belle balade afin de découvrir les atouts de la région.

Notre ambition en s’élançant à Courchevel était de courir entre 22 et 44 km, selon la forme du jour. N’ayant jamais été tracassé par les barrières horaires depuis que nous faisons du trail, nous n’y avions pas fait attention avant l’épreuve. Un tort, sans doute, même si la communication de l’organisation sur les particularités de ce trail manque d’impact.

Xtrail Courchevel 2022. ©Courchevel Sports Outdoor

Parti sans forcer et coincé dans les bouchons de la première ascension, nous avons été surpris d’entendre dans le peloton qu’il ne fallait pas tarder pour pouvoir s’offrir le 44 km, distance pour laquelle nous avons finalement opté une fois arrivé au sommet de la première difficulté. Un choix finalement posé afin de profiter un maximum des superbes décors offerts une fois au-dessus de 2000 mètres.

Ce n’était pas l’objectif mais, si nous avions voulu pousser l’effort jusqu’à 55 km et s’en aller découvrir le Parc de la Vanoise, nous aurions dû gérer notre course de façon différente, en partant plus vite afin de rejoindre à temps la bifurcation pour cette boucle supplémentaire de 11 km, située après 26 bornes. Bon à savoir, donc.

Le XTrail permet de découvrir des coins de Courchevel préservés, bien loin du décor d'une montagne occupée par les remontées mécaniques. ©Courchevel Sports Outdoor

Panoramas et Parc de la Vanoise en guise de récompenses

Incontestablement, il faut (au moins) ambitionner de boucler le parcours des 33 km pour en prendre plein les yeux sur le XTrail Courchevel. Surtout si vous venez de loin, comme depuis la Belgique, pour prendre part à la course.

Le 11 km, essentiellement dans les bois, vous laissera sur votre faim tandis que le 22 ne vous offrira qu’un seul réel panorama après avoir vaincu le kilomètre vertical offert par l’ascension de la Dent du Villard, qui culmine à 2284 mètres.

Le 44 km, celui que nous avons bouclé donc, offre quant à lui un passage plus technique avant la mi-course, avec une montée très raide (700 mètres de dénivelé en moins de 3 km…) sur un terrain constitué uniquement de cailloux et rochers. Des allures d’Echappée Belle à travers le massif de Bellefonne, par moments. Mais cela offre, au final, une belle diversité dans l’effort sur ce parcours affichant 2850 mètres de D + et, surtout, de superbes vues une fois aux sommets.

Les parcours au-delà de 33 km du Xtrail Courchevel offre un passage très minéral, lors d'une brusque ascension de 700 mètres en moins de 3 km. ©Hugé

La seconde moitié du parcours, moins technique et majoritairement descendante, est moins attrayante à notre sens (à moins que ce ne soit la fatigue…). On y trouve plus de larges chemins par exemple.

Sur le chemin du retour, on ne peut cependant passer outre le Lac de la Rosière, magnifique spot à 1550 mètres d’altitude et situé à 7 km de l’arrivée. De là, partent d’innombrables randonnées et deux parcours trails, idéal pour (re) venir profiter du coin en dehors du jour de la course ou en off.

Le dernier tiers du parcours du 44 km, moins engagé et le plus souvent en descente, offre néanmoins des paysages enchanteurs avant de rejoindre le Lac de la Rosière. ©Hugé

Quant au 55 km, que nous n’avons donc pas fait, il permet une incursion dans le Parc national de la Vanoise.

Un gros engouement en 2023 et du changement pour 2024

Le XTrail Courchevel, dans sa version 2023, a donc rencontré un énorme engouement. Avec près du double de participants (un petit millier) que l’année précédente. Évidemment, cela ravit les organisateurs de Courchevel Sports Outdoor. Mais sur un tracé où, à l’exception des trois premiers kilomètres, les 20 premières bornes sont sur un single track, cela a provoqué des soucis lors de cette édition, principalement dans la première et longue ascension.

Les embouteillages, trop souvent rencontrés dans les premiers kilomètres des trails alpins, furent de la partie sur le XTrail Courchevel 2023. L'organisation promet que ce ne sera plus le cas en 2024. ©Hugé

L’organisation, pour remédier à cela, a d’ores et déjà choisi de s’adapter pour 2024. “Nous n’avions jamais eu autant de monde et nous en sommes ravis”, reprend Hervé Franchino, directeur de course. “Mais en 2024, nous introduirons des vagues de départ, selon le niveau de chacun, afin d’éviter ces problèmes. Sans toucher au concept par ailleurs. Il n’y aura plus d’embouteillages en début de course. ”

Notre avis : une course à faire, en tant qu’objectif et sur au moins 33 km

Au final, le XTrail Courchevel est une épreuve qui sort du lot dans le calendrier des trails. Cette originalité, on l’apprécie et on vous invite à la découvrir, d’autant que l’organisation promet d’adapter son système de départ en 2024 pour éviter les engorgements de début de course.

Les participants doivent cependant tenir compte des particularités de la course avant de s’y lancer. Car le concept peut avoir des effets pervers. Si vous prenez le départ tranquillement en vous disant qu’il s’agit d’une préparation pour un autre objectif, il y a de fortes chances que vous ne puissiez aller au bout, barrières horaires exigeantes obligent. Mieux vaut donc bien se renseigner avant et confronter vos ambitions et votre niveau à ce qui est exigé par les organisateurs.

On vous invite également à vous lancer, au moins, sur le 33 km pour profiter au mieux de la beauté des décors offerts et des superbes singles très joueurs aux sommets et sur les crêtes. Un terrain de jeu sur lequel tout traileur, qu’il soit Belge ou non, rêve de s’aventurer.