L’accueil, souriant, est sincère, à l’image d’une destination aux multiples facettes située entre Mont-Blanc et Aravis qui ressemble à son champion.

Baptiste Chassagne, champion de France 2023 de trail longue distance, nous a emmené cet été sur son terrain d’entraînement : les “montagnes gentilles”, comme il les définit lui-même, de Combloux, charmante station-village à l’entrée de la Haute-Savoie, avec le Mont-Blanc en toile de fond.

Cet enfant de la ville de Lyon, fan de foot et de Saint-Etienne, a un profil atypique dans le milieu du trail qui voit souvent des purs produits “montagnards” émerger. “J’ai grandi à Lyon”, dit d’emblée lors des premières foulées cet ancien numéro 6 besogneux sur les pelouses, sans pour autant vouloir se justifier quant à ses origines comme il le faisait à ses débuts en trail face à ceux qui ont toujours vécu à la montagne. “Je suis issu d’une famille aisée, vivant dans un quartier populaire. Je le précise car ça a influencé ma vision de la montagne. Je suis un passionné de sport depuis toujours. Mais à la base, si je visais le haut niveau, c’était plutôt dans le boulot.”

Baptiste Chassagne, sur les hauteurs de Combloux, au Grand Croisse Baulet, incontournable attraction des traileurs de qui arpente la région. ©Simon Dugué

Combloux, à la fois proche et très différent de Megève ou Chamonix

Ici, à Combloux où il a désormais pris ses quartiers trois quarts de l’année dans l’appartement familial, l’atmosphère est apaisante, loin du brouhaha de la ville. Différente aussi du tout proche Megève, le territoire voisin, ou encore de Chamonix, qu’on peut deviner au loin, au pied de l’imposant Mont-Blanc qui surplombe Combloux les jours de beau temps. Le terrain de jeu, pour les traileurs, a aussi moins de prétention. Ce qui, à notre sens, renforce son charme.

guillement "On est à l'image du terrain sur lequel on s'entraîne. Combloux a fait de moi l'athlète que je suis."

Moins fréquenté que les spots chamoniards, moins technique que la haute montagne, Combloux offre une belle panoplie de ce que le trail a à partager à ses amateurs, de tous niveaux. Des panoramas de ses sommets à plus de 2000 mètres d’altitude à ses sentiers étroits en balcon en passant par ses singles en lacets à travers la forêt, le territoire affiche une belle polyvalence. À l’image de Baptiste Chassagne, son champion. “On est à l’image du terrain sur lequel on s’entraîne”, sourit-il. “Cette montagne m’a construit en tant qu’athlète. Je lui ressemble donc logiquement, avec pas mal de polyvalence tout en appréciant particulièrement les longues montées en endurance de force et les descentes roulantes”.

L’incontournable Croisse Baulet

Avec lui, nous sommes montés au Petit Croisse Baulet (2009 mètres), point de vue incontournable pour qui aime venir s’aventurer à Combloux. Situé juste sous le Grand Croisse Baulet, à 2236 mètres d’altitude, l’itinéraire proposé par notre guide du jour, long d’une vingtaine de kilomètres au départ de Combloux pour 1200 mètres de D +, permet de se faire une belle idée de ce que le territoire à offrir.

“Je ne viens pas tous les jours ici, mais je dois y passer 365 fois par an certainement”, ajoute, tout en aisance, celui qui, avant de nous accompagner, s’était offert une séance qualitative sur tapis et projetait une sortie à vélo en soirée, le tout entrecoupé de quelques heures à gérer son activité professionnelle dans le domaine de la communication.

Le panorama, au sommet du petit Croisse Baulet. ©Hugé

À lire aussi

Combloux, un condensé de ce que la montagne a à offrir

L’authenticité et la polyvalence sont incontestablement les marques de fabrique d’un séjour trail à Combloux. Les sentiers, préservés et peu fréquentés, sont accessibles, même s’il faut pouvoir accepter d’avaler les 500 à 600 premiers mètres de dénivelé positif pour accéder aux territoires les plus sauvages et agréables. Avant cela, le chemin, large, est moins typé. “Une fois en haut, tu es presque seul au monde, avec un superbe décor”, s’émerveille Baptiste Chassagne.

“Pour moi, Combloux, c’est un condensé de ce que la montagne peut offrir”, détaille celui qui prendra part à son premier UTMB le vendredi 1er septembre prochain. “Comme traileur, j’ai pas mal voyagé. Nulle part, je n’ai trouvé un terrain à la fois si accessible et si sauvage et préservé. Quand tu vas à Chamonix, il y a beaucoup de monde, c’est hyper abrupt, tout le monde fait des trucs ultra engagés. Ici, l’atmosphère est différence, plus discrète et accessible. Il y a ici une synthèse de montagne qui est géniale. ”

Combloux, avec un terrain de jeu compris entre 1000 et 2236 mètres d'altitude, c'est la "montagne gentille", selon Baptiste Chassagne. ©Paul Besson

Située à l’entrée du Val d’Arly, vallée d’altitude à l’authenticité préservée, Combloux est aussi un terrain idéal pour une pratique sportive croisée, entre course à pied, vélo, VTT ou encore natation au plan d’eau biotope de Combloux. Ce n’est pas pour rien que la destination a accueilli l’arrivée du contre-la-montre décisif du Tour de France 2023.

La Comblorane, une course pour deux bons plans

Si vous cherchez à découvrir Combloux en courant et avec une trace gpx pour être sûr de ne pas rater les meilleurs coins, on vous conseille d’emprunter l’un des itinéraires de La Comblorane, le rendez-vous trail qui s’y tient chaque année en juin. “Le plus beau trail du monde à mes yeux”, ne peut s’empêcher de dire Baptiste Chassagne, très sérieusement. “Du moins le plus complet”, ajoute-t-il.

Avec deux parcours incontournables, un 25 km (pour 1600 de D +) et un 42 km avec 2800 mètres de D +.

La Comblorane, rendez-vous trail de Combloux qui se tient chaque année en juin, est un condensé de ce que la région a à offrir aux amateurs de course à pied. ©Marine Martin - OT Combloux

Le premier bon plan, le 25 km, vous fera accéder aux Grand et Petit Croisse Baulet par les meilleurs petits chemins du territoire, entre beaux chalets et alpages.

À lire aussi

Le second, le 42 km (38 km en 2022) donc, vous offrira un détour supplémentaire par la Crête du Grand Croisse Baulet, terrain de jeu qu’il faut pouvoir mériter mais qui, une fois sur place, se révèle à la fois hyper accessible et magnifique.

“Le meilleur plan est de se rendre là-bas en fin de journée pour le coucher du soleil, c’est majestueux. Cette trace, elle est absolument exceptionnelle. Sur ce 42 km, tu as de tout : du roulant, du très raide, du technique et, face à toi, le Mont-Blanc.”

À lire aussi