La 42e édition de la Descente de la Lesse a lieu ce dimanche. Et son parcours est désormais balisé de façon permanente

Deux distances seront à nouveau au menu. La traditionnelle Top’Lesse au départ de Houyet, avec ses 20,7 km qui font partie du Challenge Delhalle, et la Lesse Douce, sur 12 km depuis Gendron. Chacune des deux distances arrive au cœur de Dinant.

Le parcours le plus long, exigeant mais réputé pour la variété du terrain et la beauté de ses paysages, est devenu permanent voici quelques mois. De Houyet à Dinant, les presque 21 km sont désormais balisés de façon permanente.

Un projet né au sein du club de l’Arch et qui a vu le jour avec l’appui des communes de Houyet et de Dinant et dont l’inauguration a été effectuée en mai dernier.

Une manière pour les deux communes de proposer une offre à la fois sportive et touristique, pour les amateurs de la Descente de la Lesse mais aussi pour tous ceux qui souhaitent découvrir la région d’une façon originale.