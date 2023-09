Ultra Spirit : la course de la famille D’Haene qui brise les codes de l’ultra, avec Jim Walmsley ou Katie Schide au départ (VIDEO)

Ce week-end, le couple D’Haene organisait pour la deuxième fois l’Ultra Spirit, une course qui brise les codes des compétitions traditionelles, avec un concept en rupture complète et où le chrono n’est plus prioritaire. Un rendez-vous qui a réuni 120 participants réunis par équipes de 3, au coeur du Beaufortain, là où ils habitent.

Jim Walmsley, Katie Schide et Camille Bruyas parmi les engagés

Pendant trois jours, l’aventure proposée était ponctuée par une douzaine d’épreuves, permettant aux équipes d’agréger des points pour le classement final, mais surtout de découvrir un format de compétition complètement novateur.

Un concept qui plaît aux passionnés anonymes, qui ont dû soumettre leur candidature à la famille D’Haene. Mais également aux élites et proches puisque, au départ, on trouvait notamment l’Américain Jim Walmsley, récent vainqueur de l’UTMB 2023 et qui habite dans le Beaufortain. Mais également Katie Schide, lauréate de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc en 2022 ou encore Camille Bruyas (2e en 2021).

”Sur l’Ultra Spirit, on ne vient pas pour la gagne, mais pour s’amuser, pour partager, pour rencontrer, pour vivre une course différente”, indique Carline D’Haene.

François et Carline D'Haene veulent, à travers l'Ultra Spirit, transmettent leurs valeurs et faire découvrir leur territoire. ©www.droz-photo.com

Si le tracé s’étirait jusqu’à près de 100 km et 9000 mètres de dénivelé positif, la course se voulait cependant très inclusive en proposant, à certains endroits du parcours, des itinéraires bis plus courts, permettant aux équipes d’arriver ensemble au bivouac le soir, quand les niveaux étaient différents.

Le principe étant de faire équipe tout le long, dans la logique d’une cordée en montagne, imposant au meilleur d’ajuster son allure avec le reste du groupe.

Les concurrents sont partis de Beaufort vendredi midi et arrivés au même endroit dimanche, en début d’après-midi, sous un magnifique ciel bleu. Le long du chemin, de la chaleur, du froid, quelques gouttes de pluie, des giboulées et de la neige, bref, la montagne dans tous ses états en automne…

Des conditions qui ont permis aux participants d’apprécier pleinement les sublimes paysages du Beaufortain, avec le mont Blanc en guise de majestueux décor au réveil. Au menu, également, course d’orientation, quiz, dégustation et autres activités insolites.

“Cette année, la déconnexion était encore totale”, glisse François D’Haene. “Et c’est bien cela que l’on vient chercher ici. Pas de douche, pas plus de réseau téléphonique et un chrono très peu présent. Ce qu’on recherche c’est de créer la surprise, de faire sortir les gens de leur zone de confort en compétition, pour les amener à improviser et vivre la course complètement différemment.”

Les quelque 120 participants ont accumulé les kilomètres dans la montagne du Beaufortain. Mais pas que... ©Damien Rosso / DROZPHOTO

Près de 30 % de femmes

Autre point marquant de l’Ultra Spirit : le nombre de femmes engagées. Près de 30 % des concurrents étaient des femmes. Force est de constater que ce genre de course découverte leur sied parfaitement. Le trio, composé de Katie Schide, de Camille Bruyas et de la Canadienne Marianne Hogan (2e de l’UTMB Mont-Blanc 2021 et 2022) a particulièrement performé pendant ces 3 jours. Samedi, elles ont même remporté l’étape 15 minutes devant la 1re équipe masculine.

Leurs points cumulés sur toutes les épreuves, ainsi que leurs chronos des 3 jours, leur permettent de se classer en 2e position juste derrière l’équipe Savoyarde FITC qui remporte cette 2e édition de l’Ultra Spirit et devant une autre équipe 100 % masculine : les Isérois de Plein Gaz.