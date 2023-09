Destination Trail : Bagnoles de l’Orne, au cœur de la Normandie, la plus grande offre de circuits outdoor balisés de France

7400 hectares de forêts et les contreforts de la plus vieille montagne de France

Pourtant, Bagnoles de l’Orne Normandie est loin de n’être qu’une destination bien-être. Depuis plusieurs années, une offre trail conséquente a été développée. Profitant des quelque 7400 hectares de forêt qui entourent la commune et des derniers contreforts du massif armoricain, la plus vieille montagne de France, une Station de Trail y a été érigée.

Les thermes de Bagnoles de l'Orne, depuis le panorama du Roc au chien. ©Hugé

Jusqu’il y a peu, on y trouvait 12 circuits balisés de façon permanente, de la trace verte de 5 km jusqu’à un 60 km catégorisé noir. Avec, à choisir, un petit coup de cœur pour le circuit rouge de Champsecret, arpentant la Forêt des Andaines pour aller rejoindre Dompière, sur 30 kilomètres. Les nouveaux parcours, à partir de Domfront, vaudront aussi le détour pour ceux qui cherchent un terrain de jeu plus accidenté, voire un peu technique par moments.

Avec On Piste, qui développe le service des Stations de Trail, l’offre vient d’être élargie (en cours de déploiement). En collaboration avec le charmant village médiéval voisin de Domfront, ce sont désormais 24 itinéraires de trail qui vont être proposés.

Bagnoles de l'Orne est entouré par 7400 hectares de forêt. ©On Piste

70 itinéraires pour la pratique des sports outdoor

Au total, avec le VTT, le gravel et la marche nordique, l’offre outdoor proposée par Bagnoles de l’Orne Normandie englobera 70 itinéraires, de tous niveaux. Tous balisés et disponibles via l’application, très pratique et fonctionnelle, d’On Piste, qui a donc désormais élargi son offre au gravel, VTT ou encore à la marche nordique. Ce qui fait tout simplement de Bagnoles de l’Orne la plus large offre outdoor de France référencée par On Piste, avec un réseau offrant au total plus de 1800 kilomètres (!) d'itinéraires balisés.

“Le Massif armoricain, plus vieille montagne de France dont les derniers contreforts viennent jusqu’ici, offre des dénivelés assez importants qui, par endroits, peuvent donner l’impression d’être à la montagne”, témoigne Carole Cantin, directrice adjointe de Bagnoles de l’Orne Tourisme, lorsqu’on l’interroge au sujet du relief rencontré sur une sortie.

Au départ du village voisin de Donfront, sur une boucle au départ du château médiéval qui sera bientôt disponible sur l’appli et balisée, nous avons, par exemple, accumulé près de 500 mètres de dénivelé positif en 10 kilomètres. Avec quelques points de vue sympas et de belles grimpettes. Belle surprise car on ne s’y attendait pas en prenant la direction de ce coin de Normandie situé entre Laval et Caen.

Des sentiers "joueurs" et des panoramas inattendus, comme autour de Domfront, cité médiévale voisine de Bagnoles qui intègre l'offre outdoor proposée. ©D. R.

Objectif : attirer un nouveau public

Bagnoles de l’Orne ne s’en cache pas. L’objectif de cette offre abondante est d’attirer un autre public que celui qui vient pour les thermes et/ou le casino.

Le sport, nouveau pôle d’attractivité, doit l’aider. “Investir dans une offre d’itinéraires outdoor est un investissement qui se défend dans le cadre d’un projet touristique”, analyse Didier Simon, Directeur de Bagnoles de l’Orne Tourisme qui a commencé à travailler sur le projet trail à partir de 2018, surfant sur la vague outdoor, en croissance continue de 5 à 6 % ces dernières années. “Oui, il y a de plus en plus de traileurs qui séjournent chez nous. Et cela véhicule une image à la fois jeune et positive des lieux. Cela nous permet de toucher un public différent, à la fois sportif et familial, qui vient ici pour déconnecter et prendre le bon air. ”

Bagnoles veut attirer un nouveau public grâce à son importante offre outdoor. ©On Piste

Le bon plan running : le Bagnoles Normandie Trail

C’est tout logiquement que l’idée d’organiser un événement annuel sur les traces de la Station Trail Bagnoles de l’Orne Normandie est née. Fin septembre a donc eu lieu la 3e édition du Bagnoles Normandie Trail. Au menu, un ultra de 100 km, un 42 bornes, un semi mais aussi de la marche nordique ou un trail découverte sur 8 km.

Le départ du Bagnoles Normandie Trail, au pied de l'Hôtel de Ville. ©Hugé

Au départ du superbe château de la Roche-Bagnoles qui fait office d’Hôtel de Ville, l’épreuve emmène les participants sur les sentiers balisés des campagnes et forêts environnantes. On est ici sur des traces plutôt roulantes.

Sur le 42 km, que nous avons couru, nous avons relevé 900 mètres de dénivelé. Avec quelques talus et de nombreuses relances plutôt que des véritables difficultés. On est loin d’un trail montagnard. Mais les longues lignes droites dont les bois sont plutôt l’exception alors que les sentiers étroits et joueurs sont nombreux sur cette organisation conviviale qui a drainé, au total, un peu plus de 700 participants pour son édition 2023 et qui est amenée à grandir.

Le Bagnoles Normandie Trail, s'il offre un dénivelé global relativement faible, propose de nombreuses petites traces à travers la Forêt des Andaines. ©Hugé

A faire à guise d’apothéose d’un séjour dans la région.

On Piste en pratique

On Piste est la nouvelle appellation de Station de Trail, réseaux d’itinéraires balisés et permanents présents en France, mais aussi dans d’autres pays, comme la Belgique à Herbeumont. Cette nouvelle appellation d’une marque développée par Rossignol répond à une volonté de développer une offre outdoor autre que strictement à destination des traileurs. Sur le site ou l’appli d’On Piste, se retrouvent conjointement des itinéraires de trail, de gravel, de VTT ou encore de marche nordique.

L’offre, assez riche aux quatre coins de la France, permet de dénicher des traces sympas en fonction de son niveau et ses envies, peu importe où l’on se trouve. Pratique quand on ne connaît pas une région.

Outre le balisage permanent, l’appli, bien conçue, permet en quelques clics de télécharger la trace voulue et, par exemple, de la transférer sur sa montre.