Au cœur de la magie des 20 km de Paris, une épreuve populaire et accessible à courir au moins une fois

Cette année, pour la 45e édition, un généreux soleil, une température idéale, et pas un souffle de vent. Nous y étions, quelques jours après l’expérience sur Paris – Versailles. Comme de très nombreux Belges d’ailleurs, qui en profitent chaque année pour combiner sport et tourisme !

De nombreux spectateurs tout au long du parcours

Sur les 25000 cours inscrits, ils furent cette année 22053 à franchir la ligne, bien encouragés par les 20 orchestres répartis judicieusement le long du parcours. Car ici, l’ambiance est de mise tout au long de l’effort grâce à des spectateurs enthousiastes, que ce soit des accompagnateurs ou des locaux.

“Ici, c’est Paris… ” Au pied de la Tour Eiffel, tout est rôdé et organisé, dans une belle ambiance. 23 vagues s’élancent toutes les 3 minutes avec des rappels de prudence pour un départ parfaitement orchestré sous le regard de Gérard Jugnot, venu donné le départ en tant que parrain de l’épreuve. Les fonds récoltés lors de cette 45e édition vont en effet permettre à des comédiens-clowns, dans le cadre du “Le rire médecin”, d’intervenir dans les hôpitaux, histoire de redonner le sourire aux enfants tout en soutenant les familles.

Les nez rouges étaient donc de sortie, avec le cirque comme thème de la course. La médaille finisher était d’ailleurs réalisée sur cette base.

À lire aussi

Gare aux tunnels

Le menu du jour est alléchant. Après le rassemblement au pied de la Tour Eiffel, on s’élance du pont d’Iéna en voyant le Trocadero. Ensuite, on grimpe la seule (petite) bosse vers l’Arc de Triomphe, on profite du Bois de Boulogne pour avaler les kilomètres à toute vitesse et plonger ensuite vers Roland Garros pour profiter de vues sur la Maison de la Radio, sur le Grand Palais, sur les Tuileries ou encore le Pont Royal pour finir par les berges Rive Gauche, pour une arrivée au pied de la Tour Eiffel.

Au niveau de l’effort, après le début en faux plat descendant, il faut gérer la montée sur les bons pavés vers l’Arc de Triomphe. Ensuite, on peut actionner le mode turbo : plus de dix kilomètres relativement faciles vous donnent une motivation décuplée. Mentalement, c’est à ce moment-là que cela se joue. À hauteur du Pont d’Iéna, vous voyez la Tour Eiffel, et donc l’arrivée, sur votre droite alors qu’il vous reste encore six kilomètres. Ceux-ci ne sont pas inabordables même s’il faut pouvoir gérer la succession de tunnels. Une fois la traversée de la Seine, via le Pont Royal, la dernière portion sur les quais est dénuée de difficultés, si ce n’est la rampe pour retrouver la route à 700 mètres du terme.

Sur le parcours, selfies et autres photos avec la Tour Eiffel en toile de fond sont légion et les sourires sont généralisés. Paris n’est pas mythique pour rien. Gérard Jugnot ne s’est d’ailleurs pas ennuyé. Venu pour le départ, il est finalement resté jusqu’au terme de la course.