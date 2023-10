Amsterdam, un marathon très populaire : “Souris, tu as payé pour ça”, lit-on sur une pancarte

L’ambiance, elle, commence sur la route menant à Amsterdam. La plupart des plus de 40000 coureurs s’y rendent la veille de la course. Sur la route, on remarque les plaques de plusieurs pays. Pas étonnant quand on sait que plus de 100 nationalités seront au départ. Les sourires sont présents parmi les passagers et les saluts amicaux ne sont pas rares. Lors de l’arrivée dans l’un des parkings de délestage (très pratique et proposant des prix démocratiques quand on prend un ticket de bus et qu’on se rend au centre-ville), on sent qu’on se trouve en présence de coureurs, venant parfois en groupe, souvent en famille. C’est que ça draine des supporters, autant de coureurs ! Vous voulez une preuve ? Si les inscriptions ont été prises d’assaut, les hôtels le sont également. Les prix se sont envolés pour ce week-end des 14-15 octobre. Mais quand on aime, on ne compte pas. Même quand on doit fêter son anniversaire de mariage…

Le marathon d'Amsterdam est très populaire. ©TCS Marathon Amsterdam

Le métro, pratique, amène rapidement à un quart d’heure de marche de l’hôtel, où logent également des personnes âgées ne comprenant pas l’agitation qui règne. À peine les bagages posés, il faut aller chercher le fameux dossard au Sporthallen Zuid, proche du stade olympique, où des stands vous proposent le tout dernier matériel qui manque au coureur pour s’élancer le lendemain. Ouf, c’est bon. C’est la fin d’après-midi et on peut quand même marcher dans les rues de cette superbe ville. Mais pas trop. Il convient de ne pas fatiguer la coureuse du couple, qui dicte aussi le menu du soir avec des pâtes qui vont l’aider, paraît-il, à tenir la cadence le lendemain. La soirée ne s’éternise pas. Le réveil est prévu aux petits heures le lendemain.

Vive l’application de la course

En descendant prendre le petit-déjeuner, on remarque de nombreux coureurs dans les ascenseurs, excités à l’idée de s’élancer sur le bitume. Cela parle dans toutes les langues et les supporters souhaitent bonne chance aux sportifs. Dans la salle du petit-déjeuner, on retrouve de nombreux supporters prenant des forces, eux aussi. C’est qu’il fait frais au départ, à 9h. Chargés de gourdes et de gels pour la course, on se rend vers le kilomètre 28, où le rendez-vous est fixé. Mais on nous avait prévenus : le centre-ville est bouclé, pas de tram ou de bus. Pensez bien au métro. On croise alors par surprise une première fois le parcours au kilomètre 5. L’ambiance est bien présente, chacun tentant d’observer “son” sportif, qu’on peut suivre en live via une application très pratique. Tout le monde crie, chante, les sportifs sont en forme et tout sourire. Pour le moment. Le temps de participer à la fête populaire, on se rend compte que notre sportive est passée sous notre nez. Zut.

Une fanfare met une sacrée ambiance pour tout le monde au km 28. ©D. R.

Pancartes hilarantes

En avant donc pour le kilomètre 28 et la sortie du métro à la station Van der Madeweg. Et oui, tout le monde ne court pas. Cela se voit d’ailleurs dans les rames où d’autres supporters se rendent à leur rendez-vous. Génial, le passage est serré, donc on ne loupera pas la sportive. Le monde est présent et tous les sportifs sont encouragés. Les prénoms étant mis sur le dossard, les sportifs sont encouragés par d’irréductibles Néerlandais qui s’y perdent parfois dans la prononciation. Mais ils le font avec le coeur. Cerise sur le gâteau : il y a une fanfare qui met une ambiance du tonnerre et est saluée par beaucoup de coureurs, certains ayant la force de s’arrêter pour proposer un petit pas de danse. Tout le monde est de bonne humeur, tout le monde participe. Tout le monde pousse les sportifs à se dépasser. Chacun à sa manière. Il n’est ainsi pas rare de voir des pancartes “Souris si tu viens de lâcher un pet”, “Souris, tu as payé pour ça” ou encore “Vas-y étranger choisi au hasard”.

Des supporters font sourire les coureurs...et les spectateurs. ©D. R.

Les coureurs défilent (certains sont déguisés ou aux couleurs de licornes), on sent que le soutien populaire les aide. Sauf quand des spectateurs traversent le parcours pas assez rapidement pour se rendre de l’autre côté. Notre effervescence grimpe lorsqu’on voit via la sacro-sainte application que notre coureuse est en approche. Et alors qu’on s’amuse avec la fanfare qui s’est rapprochée, avec laquelle on danse et prend des photos, voilà que notre championne arrive. À peine le temps de donner la gourde d’eau, c’est reparti vers le stade olympique pour voir l’arrivée (car on y croit). Les rames sont bondées de supporters qui ont la même idée. Et quand on sort du métro, pas besoin de regarder le téléphone pour se repérer, tellement il y a de monde se rendant à l’arrivée. On voit certains coureurs tentant de reprendre leur souffle, ou ayant visiblement souffert le martyre. Mais les sourires sont posés sur chaque visage. Ils y sont parvenus.

Valeurs du sport

Notre championne est proche de l’arrivée alors il faut fendre la foule pour se rapprocher de la bonne tribune. Un speaker accueille les sportifs et encourage les très nombreux spectateurs à faire du bruit. Il interroge certains sportifs sur leur pays d’origine. Cela va du Mexique à la Grèce en passant par la Belgique et le Pérou. La prime de l’esprit sportif revient à ce coureur brandissant à l’arrivée trois drapeaux : Ukraine, Israël et Palestine. Si tout le monde pouvait s’inspirer des valeurs du sport, le monde se porterait sans doute beaucoup mieux. Mais pas le temps d’y songer. Notre sportive arrive. Ouf, on la voit franchir la ligne d’arrivée. On crie, on s’époumone mais finalement, c’est par un bon vieux whatsapp qu’on la félicite mieux. “Cela donnerait presque envie de se mettre à courir”, remarque une jeune supportrice en voyant la médaille et en entendant les encouragements venant des tribunes.

Un coureur brandit les drapeaux ukrainien, israélien et palestinien. ©D. R.

Le temps que notre championne récupère sa médaille, prenne un fruit et une gorgée d’une boisson énergisante, on la retrouve parmi une foule énorme. On la congratule quelques instants puis on se dirige vers la voiture. Pas trop vite. Les jambes sont lourdes. Mais il est temps de rentrer. Et de songer aux prochaines aventures…