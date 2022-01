Des forêts humides, des vallées encaissées où l’eau trouve toujours son chemin et des sentiers, parfois étroits, tapissés de mille feuilles. Par moments, on se croirait au cœur d’une sortie au sein de notre Ardenne. Mais l’Eifel volcanique offre un vrai dépaysement à un peu plus de deux heures de Bruxelles pour ceux qui, en courant mais aussi en randonnant, veulent s’offrir un instant d’évasion sans affoler les kilomètres de déplacement.

Tout d’abord parce que l’aventure permet de franchir la frontière et de découvrir l’Allemagne et sa culture, un pays qu’on associe rarement à la pratique du trail. Mais aussi car le terrain de jeu proposé offre un beau mélange qu’on ne trouve que rarement chez nous. Des portions plus techniques où il faut composer avec les rochers, des traces étroites toujours parfaitement balisées, des passages au dénivelé bien raide (jusqu’à 200 D+ en moins de 2 km à un moment par exemple) ou encore des vues plus dégagées sur des vallées où les maisons sont rares et l’eau omniprésente.

© Hugé

Une trace variée de 27 km pour 900 D+



Cette découverte, elle est notamment possible via le VulkaMaar-Pfad, qui relie Manderscheid à Meerfeld avant de revenir vers son point de départ sur une boucle longue de 27 km pour environ 900 mètres de dénivelé positif. Déjà un beau morceau dans ce coin de Rhénanie-Palatinat mais qui a le mérite de pouvoir être avalé en une journée pour ceux qui voudraient se contenter d’un aller-retour vers cette destination qui, à notre sens, mérite de s’y arrêter plus longuement.

Cette boucle, qui emmène à la découverte de l’Eifel volcanique donc, passe notamment par plusieurs « meer », ces cratères qui témoignent de l’ancienne activité volcanique de la région et qui ont aujourd’hui été envahis par les eaux.

© Hugé

95 pourcent du tracé sur des sentiers

Mais si ces lacs donnent leur nom au tracé et font la réputation de la région, la trace et les vues valent à elles seules bien plus le déplacement que ces quelques points de vue étonnants de la première partie du parcours. Ainsi, près de 95 pourcent du tracé se fait sur des sentiers et plus de 85% se situe en forêt. Que du bonheur pour les amateurs de nature qui, à l’instar d’une aventure à travers le Mullhertal à l’est du Luxembourg, ne seront pas déçus.

Prévoyez bien entendu de quoi vous ravitailler car, et c’est l’un des attraits des lieux, on ne croise que peu de villages et encore moins de commerces en cours d’efforts.

Outre ce format parfaitement taillé pour une expérience trail à la fois dépaysante et variée, la région offre également une multitude d’autres sentiers de randonnées, qui ont le mérite d’être extrêmement bien balisés et entretenus et qui font le bonheur de bien des coureurs et randonneurs. Notamment au départ de Manderscheid, village qui a la particularité d’abriter deux châteaux forts se faisant face de part et d’autre de la vallée. A découvrir.

© Hugé

En bref

Itinéraire : 27 km pour 900 D+ (Trace GPX ici)

: 27 km pour 900 D+ (Trace GPX ici) Lieu de départ : Centre de Manderscheid, station thermale de Rhénanie-Palatinat, surtout connue pour ses deux ruines de châteaux médiévaux qui se font face de part et d'autre d'une vallée traversée par la rivière "Lieser". A noter qu’il est aussi possible et facile de démarrer depuis Meerfeld, où un grand parking gratuit est disponible juste à côté du lac et à proximité immédiate de la trace.

départ : Centre de Manderscheid, station thermale de Rhénanie-Palatinat, surtout connue pour ses deux ruines de châteaux médiévaux qui se font face de part et d'autre d'une vallée traversée par la rivière "Lieser". A noter qu’il est aussi possible et facile de démarrer depuis Meerfeld, où un grand parking gratuit est disponible juste à côté du lac et à proximité immédiate de la trace. Trajet : 240 km en voiture depuis Bruxelles ; 150 km depuis Liège

: 240 km en voiture depuis Bruxelles ; 150 km depuis Liège Bon plan logement : Hotel-Café-Restaurant Heidsmühle à Manderscheid (un peu à l’écart de Manderscheid (1,5 km), à l’orée des bois et au bord de l’eau. Les propriétaires peuvent venir vous chercher ou vous ramener au centre du village gratuitement sur demande)

Hotel-Café-Restaurant Heidsmühle à Manderscheid (un peu à l’écart de Manderscheid (1,5 km), à l’orée des bois et au bord de l’eau. Les propriétaires peuvent venir vous chercher ou vous ramener au centre du village gratuitement sur demande) Plus d'infos sur la région ici