Été 2016. Alors que la Belgique pleure encore son élimination surprise en quart de finale de l’Euro de football, Karel Sabbe réalise, outre-Atlantique, un des plus beaux exploits sportifs de l’année. Sur les sentiers du Pacific Crest Trail, le Gantois avale les 4.300 kilomètres reliant le Mexique au Canada en 52 jours, 8 heures et 25 minutes. Record du monde !

"Je voulais absolument parcourir ce sentier, se souvient le dentiste de profession. Malheureusement, je n’ai pas eu l’occasion de prendre six mois de congé. Comme je ne pouvais me libérer que deux mois, j’ai donc décidé de courir ce trail aussi vite que je le pouvais." Et depuis lors, l’ultra-runner belge ne s’arrête plus…

Du record du monde de l’Appalachian Trail (2018) - 3.510 km en 41 jours, 7 heures et 39 minutes - au titre de "Dernier homme debout" de la mythique Barkley en 2019, Karel Sabbe n’a cessé d’enchaîner les performances. Si bien qu’il est désormais devenu une des références mondiales des courses longues distances en solitaire. À quelques jours de son envol pour la Barkley 2022 où il a à nouveau accompli 3 boucles avant de devoir abandonner après s’être égaré, le jeune papa avait accepté de partager avec nous quelques conseils pour réussir sa première vraie aventure en "off", ces défis qu’on pense et réalise par soi-même, loin des organisations de masse.

Courir un “off” est une formulation qui fait partie du vocabulaire des traileurs. Il s’agit en fait de partir à l’aventure sur les sentiers en dehors du cadre d’une organisation. Ici, pas de départ groupé, pas de balisage, pas de chrono. Seul ou en groupe, c’est le traileur qui détermine sa trace, son rythme, ses ravitos… Une aventure véritablement à part qui offre une expérience tout à fait différente de ce qu’on peut vivre sur une organisation classique et qui, selon vos envies, peut durer de quelques heures à… plusieurs jours.

Voici ses conseils

(...)