Le mythique GR20, qui traverse la Corse du nord au sud, propose 179 kilomètres et plus de 11 000 mètres de dénivelé positif dans un décor à la fois somptueux et montagneux. En 2016, il n’avait fallu que 31 heures et 6 minutes à l’ultra-traileur François D’Haene pour venir à bout de ce sentier légendaire divisé en 16 étapes. Bien loin d’un exploit qui paraît inhumain pour tous ceux qui ont un jour posé le pied sur cette trace, un groupe de dix Belges, venus des quatre coins de la Wallonie, a mené à bien la semaine dernière le défi de boucler l’aventure en 5 jours sous la conduite du guide MyGR20.

"Nous sommes tous des passionnés de course à obstacles à la base, réunis au sein de l’équipe OCR Belgium Wallonia" , nous indique pour le groupe Dorian Laloyaux. "À devoir s’entraîner sans objectif, on s’est mis cet objectif de traverser la Corse par le GR20 en tête."

Une aventure sportive intense, qui a imposé de cumuler les étapes chaque jour tout en composant avec une météo capricieuse contraignant à l’arrêt forcé le 2e jour. Décryptage d’un défi qui fait rêver bien des amoureux des sentiers.