Qui dit absence de compétitions ne dit pas pour autant baskets rangées au placard. Au contraire, vous êtes nombreux à continuer à allonger les bornes, notamment dans notre belle et verte nature. Vos parcours, vous les suivez grâce à la connaissance de votre région, votre GPS ou des itinéraires balisés.

Parmi ces derniers, outre les innombrables circuits de randonnée, il y a évidemment l’incontournable réseau Extratrail dans les Ardennes liégeoises, riche de 30 tracés permanents pour un total de 650 km. Il y a également, en province de Luxembourg, la Station Trail de Herbeumont ou encore le réseau Trail en Famenne et ses 24 itinéraires.

Mais il existe un autre terrain de jeu sur lequel vous pourriez prendre votre pied, l’Escapardenne Eislek Trail en l’occurrence.

Une course en ligne

Cette trace longue de pas moins de 106 km a la particularité de ne pas vous ramener à la case départ. Elle quitte aussi en partie nos frontières. Elle s’étire de Kautenbach, au Grand-Duché, à La Roche-en-Ardenne. Ou de La Roche à Kautenbach, c’est selon. Avec un équilibre parfait de 53 km de chaque côté de la frontière. Ce circuit permanent a en effet été balisé dans les deux sens par ses créateurs, le parc naturel des Deux Ourthes, qui couvre six communes, dont Houffalize et La Roche traversées en long et en large, et la Fondation Hëllef fir d’Natur au Grand-Duché.

© gueuning

L’Escapardenne Eislek Trail s’inscrit dans un programme d’actions visant à valoriser le patrimoine de l’Ardenne belgo-luxembourgeoise, financé par l’Union européenne, la Région wallonne et l’État luxembourgeois. Un objectif parfaitement réussi, c’est le moins que l’on puisse dire, avec une abondance continue de trésors patrimoniaux, mais aussi de somptueux points de vue et paysages, et autres trésors naturels et culturels.

Qui plus est, les puristes du trail apprécieront. Des petits sentiers discrets bordant les vallées aux larges chemins dégagés des hauteurs des plateaux, en passant par des berges sauvages, des champs, villages et hameaux, le terrain est aussi extrêmement varié, sans parler des 3 700 m de D +.

© DR

Topo-guide, carte et étapes

Au niveau pratique, sachez qu’une carte détaillée et un topo-guide ont été élaborés. Et rien ne vous oblige à parcourir l’Escapardenne Eislek Trail dans sa globalité. Le topo-guide propose cinq étapes, avec pour chacune cartes et caractéristiques.







Sébastien Carabin : "Un dépaysement total"

On ne présente plus Sébastien Carabin, pointure mondiale du VTT marathon, mais aussi à ses heures ultra-traileur au talent XXL. Il y a peu, le Liégeois s’est frotté à l’Escapardenne Eislek Trail, au départ de Kautenbach. Même si le lauréat d’Olne-Spa-Olne 2019 a renoncé à une dizaine de kilomètres de La Roche en raison d’une accumulation de soucis, il a pu se faire une belle idée de la trace.

© DR



"L’itinéraire est très chouette, il offre un dépaysement total", souligne Sébastien Carabin. "Le départ dans Kautenbach, village pittoresque au creux d’un petit massif rocheux, est vraiment sympa. Ensuite les sentiers sont super ludiques, souvent techniques, parfois assez raides et régulièrement en monotrace. Il y a aussi une multitude de points de vue magnifiques, et les types de terrains et les paysages sont très variés. C’est un peu plus roulant au milieu. Mais cela redevient assez escarpé autour du barrage de Nisramont, avec des vues imprenables sur le lac, et ensuite fort technique entre le Hérou et Bérismenil. Il faut pouvoir l’encaisser."

Séduit, Sébastien Carabin a d’ores et déjà annoncé qu’il repartirait sur l’Escapardenne Eislek Trail, pour évacuer sa frustration.

Aussi à découvrir : L’Escapardenne Lee Trail

L’Escapardenne Eislek Trail n’est pas la seule trace de ce projet. Également au départ de Kautenbach, vous trouverez, dans son prolongement, l’Escapardenne Lee Trail. Longue de 53 km, avec 2 000 m de D +, cette trace 100 % luxembourgeoise vous conduira à Ettelbruck, en empruntant de nombreux petits sentiers naturels, longeant d’innombrables crêtes rocheuses, traversant à plusieurs reprises la vallée de la Sûre et une dizaine de villages et hameaux. Cette trace est aussi balisée dans les deux sens, et peut aussi être découpée en quatre étapes, également passées à la loupe dans un topo-guide et disponibles sur la carte.