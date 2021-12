Quinze jours après le MIUT, Madère a accueilli la Maxi Race remportée sans stress par Julien Chorier et Audrey Tanguy.

Les perturbations du calendrier international de trail ont des conséquences malheureuses pour certains organisateurs. C’est le cas de la Maxi Race de Madère. Annulée l’an passé, elle s’est tenue ce week-end, trois semaines seulement après le MIUT (Madeira Island Ultra Trail), qui aurait dû normalement avoir lieu en avril.

"De nombreux athlètes inscrits sur les deux épreuves ont décliné", explique Patricio Fernandes, organisateur. Mais même avec 360 coureurs sur les 4 courses (15, 25, 55 et 100 km), il se montre plutôt satisfait. "L’objectif n’est pas d’atteindre les mille coureurs. Mais de les accueillir au mieux. Et de faire découvrir le nord de l’île, plus sauvage, plus nature."