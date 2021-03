Nous avons choisi quatre ultras qui, notre petit doigt nous l’a dit, devraient se tenir dans les prochains mois. Ils se déroulent sur des îles où les consignes sanitaires sont plus faciles à contrôler. Nous avons aussi choisi (si ce n’est l’incontournable Diagonale des fous), des trails à visage humain, loin des grands-messes. Car moins on sera sur une ligne de départ, plus on aura une chance de le prendre. Et si, par malchance, la course est annulée, surtout, n’annulez pas le voyage. En "off", en mode touristique, en famille ou avec des copains, c’est tout aussi bien.

Dans cette sélection, complètement subjective, nous avons choisi des endroits où nous avons déjà crapahuté à plusieurs reprises. Sur des sentiers qui restent à jamais gravés dans nos mémoires, que nous reparcourons encore souvent en boucle avant de nous endormir plutôt que de compter les moutons.

Bien sûr, même si le confinement et l’absence de courses nous ont permis de réaliser quelques économies (sur les inscriptions mais surtout les afters…), il faut un fameux budget pour se payer ce délire (et un employeur qui comprend votre soif d’aventure pour vous donner son feu vert). Un peu de réalisme quand même. C’est bien de rêver tout en gardant les pieds sur terre. Accumuler autant de kilomètres et de dénivelé en si peu de temps, pour rattraper le temps perdu, n’est pas le bon plan. Gardons-en sous les pieds pour les prochaines années.