Le Grand Trail de Serre-Ponçon, qui propose dans sa version intégrale une boucle de 167 km et 10500 mètres de D+ en équipe de deux ou trois autour du lac du même nom, reviendra en 2022 du 16 au 18 septembre, avec une proposition renforcée "d'ultra autrement". Avec la volonté d'être "en phase avec son sport, son territoire et son environnement".

Après avoir dû faire preuve de patience pour lancer le concept suite à la pandémie, la première édition du Grand Trail de Serre-Ponçon dans les Alpes du Sud avait été un franc succès en septembre dernier, avec la participation de 1800 coureurs. Suite à cela, l'organisation emmenée par Serge Moro avait annoncé vouloir tenir compte des retours pour améliorer l'expérience proposée.

En 2021, la course phare était le tour du lac en équipe, inspirée et testée par François D'Haene lui-même avant le lancement du concept. Soit une boucle de 167 km. A cela il fallait ajouter un 77 km solo, un 51 km solo et un 18 km en solo.

En 2022, deux nouvelles courses viennent compléter le programme afin de répondre à toutes les attentes.

La boucle intégrale autour du lac en format solo, soit 167 km.

Mais aussi et surtout un 30 kilomètres intrigant intitulé "RDV en Trail Inconnu". Les concurrents inscrits ne découvriront le parcours qu’après avoir été déposés en navette par l’organisation sur le point de départ. Si ce n'est pas une nouveauté, l'intitulé original et le format abordable devraient attirer les regards vers cette nouvelle distance proposée.

© Grand Trail de Serre-Ponçon

Un nouveau partenaire

Par ailleurs, l'épreuve pourra compter sur le soutien de Salomon, qui devient partenaire principal de l'événement pour les trois prochaines années. "Ce qui nous intéresse dans ce projet c’est la progression d’un nouveau concept innovant", indique Bruno Laroque pour la marque. "Le Grand Trail de Serre-Ponçon est la parfaite représentation de la nouvelle génération d’expériences ultra running, loin des évènements de masse que nous connaissons tous. Avec Jean-Michel Faure-Vincent, qui nous accompagne dans l’aventure Salomon depuis très longtemps, nous envisageons cet évènement comme une plateforme de test, un laboratoire d’idées pour réinventer l’expérience de l’ultra"

Limiter au maximum l'impact

Un engagement fort sera pris pour limiter au maximum l'impact de l'organisation sur l'environnement. Cela passe, notamment: