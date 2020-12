Donner un sens à ses sorties, voilà ce que propose Extratrail à l’occasion d’une journée découverte Trail for Trees le dimanche 27 décembre. Le réseau de parcours permanents de trail à l’est du pays, dont la popularité a encore considérablement augmenté en 2020, permettra à cette occasion de découvrir un tracé inédit et temporaire de 16,5 kilomètres pour 600 mètres de dénivelé positif. Le but ? Récolter des fonds pour participer à un projet de plantation d’arbres sur la commune de Stoumont, à seulement 300 mètres du parcours noir de Trois-Ponts régulièrement emprunté par les traileurs.

Explication avec Benoît Lambert, cofondateur d’Extratrail.