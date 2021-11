L’Arabie saoudite veut s’ériger en destination sportive de premier rang. C’est dans cette optique que la Fédération Saoudienne Sports for All (SFA) s’apprête à accueillir le premier marathon d’Arabie saoudite le 5 mars prochain.

Ce Riyadh Marathon aura pour but de rassembler à la fois les amateurs de course à pied mais aussi d’encourager tous les membres de la société à pratiquer une activité physique régulière.

Ce marathon, dont le départ sera donné à l’université King Saud, verra les coureurs relever le défi d’un parcours de 42,195 kilomètres à travers la ville de Riyadh avant de passer devant les principales attractions touristiques de la capitale saoudienne.

Une grande première

Le Riyadh Marathon 2022 est le premier marathon officiel en Arabie saoudite. Parallèlement à la distance reine, plusieurs courses seront proposées pour permettre aux personnes de tous âges, sexes et niveaux de participer à l’événement. On retrouvera ainsi un semi-marathon, une course de 10 kilomètres et, enfin, une course de 4 kilomètres ouverte à tous les âges.

Le ministère des Sports et la Fédération Saoudienne Sports for All (SFA) avaient déjà organisé un semi-marathon à Riyad en février 2018. L’événement avait alors attiré plus de 11 000 participants.

Les inscriptions pour le marathon seront ouvertes début décembre sur le site officiel du Riyadh Marathon.