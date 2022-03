Quand on parle de courses à l’étranger, ce sont un peu toujours les mêmes épreuves qui reviennent, les plus mythiques avec nos yeux belges : les marathons de New York, de Berlin, l’UTMB, la Diagonale, le Tor…

Nous sommes tombés il y a peu sur un bouquin qui ouvre un peu les horizons. "Courir autour du monde", publié aux éditions Hachette Tourisme, s’articule sur l’histoire de la course à pied et son évolution. Mais il évoque les courses les plus exaltantes, les plus exigeantes, les plus surprenantes. On y trouve aussi des idées de parcours d’exception, praticables toute l’année, dans les plus beaux endroits du monde.

Nous avons décidé d’opérer une sélection, en flashant sur certaines courses ou photos à la lecture du bouquin et qu’on aimerait bien un jour réaliser. Si on a le temps. Car plus on court, plus on en découvre.

> Courir autour du monde, Hachette Tourisme, 35 €.





1. Grand To Grand Ultra (USA)

Cet ultra en autonomie, qui part du nord du Grand Canyon (Arizona) au sommet du Grand Staircase dans l’Utah, est une des courses les plus extrêmes qui soit, à travers l’une des sept merveilles du monde. Ceux qui participent ont “la chance” de courir à travers une des régions les plus reculées de la planète, sur un relief intact depuis des millénaires. Les participants doivent courir, escalader des falaises, traverser des dunes et s’orienter en pleine forêt. La crème de l’ultrafond américain.

Dates ? du 18 au 24 septembre

Distance ? 275 km, en 6 étapes

Infos ? www.G2Gultra.com

© Grand to Grand Ultra

2. Le Marathon de la Jungfrau (Suisse)

Joueurs de cor des Alpes, sommets enneigés et, à partir du dixième kilomètre, presque uniquement de la montée, voici un des marathons de montagne les plus durs du monde. Partant d’Interlaken, station perchée dans l’Oberland bernois, les coureurs montent jusqu’au col de Kleine Scheidegg, à 2000 mètres d’altitude. La montée est rendue supportable grâce à la beauté des paysages traversés. Ceux qui atteignent l’arrivée affrontent un impitoyable tronçon qui passe devant le Jungfrau, l’Eiger et le Mönch, trois sommets suisses emblématiques.

Sachez que pour boucler ce marathon, il faut tenir la forme. Car si vous dépassez les 5 h 35 au 38e kilomètre, c’est terminé.

Dates ? 9 et 10 septembre

Distances ? 4,2 ou 42 km

Infos ? www.jungfrau-marathon.ch

© Swiss-Image GmbH

3. Le Marathon de la Grande Muraille (Chine)

Ce marathon affiche toujours complet mais est pourtant un des plus exigeants avec ses 5000 marches de la Grande Muraille à gravir. Si certaines sections ont été restaurées, d’autres sont envahies par les mauvaises herbes et il faut se méfier de certaines pierres bancales. Si vous cherchez un défi chargé d’histoire, cette course est taillée pour vous. Sachez qu’en tant que touriste étranger, vous devez souscrire à un voyage organisé.

Date ? 20 mai 2023 (déjà sous liste d'attente)

Distances ? 8,5 km ; 21,1 ou 42,2 km

Infos ? voir agences de voyages spécialisées

© Albatros Adventure Marathons

4. Big Five Marathon (Afrique du Sud)

Effectuer 42,2 km de pistes orangées poussiéreuses sous un grand ciel bleu au milieu de la savane, sous le regard incrédule des animaux… Le Big Five marathon se déroule au sein de la réserve d’Entabeni, en Afrique du Sud. Une épreuve qui se combine avec des vacances de rêve dans un camping de luxe. Comme il s’agit d’une réserve “big five”, vous pourrez apercevoir les cinq animaux emblématiques africains : lion, léopard, rhinocéros, éléphant et buffles. Le parcours se fait sur une piste où les plus grands dangers sont les nids-de-poule.

Date ? 18 juin

Distances ? 21,1 ou 42,2 km

Infos ? www. big-five-marathon.com

© Albatros Adventure Marathons

5. La Dragon's Back Race (Pays de Galles)

Une course qui rassemble un public très éclectique, allant des débutants aux coureurs de montagne endurcis qui se fraient un chemin sur la colonne vertébrale du Pays de Galles. Totalisant 380 km sur six jours, l’itinéraire, non balisé, est sauvage et reculé du monde. La difficulté vient surtout du dénivelé : 17 400 de D +, soit 3100 mètres par jour en moyenne.

Cette course légendaire, organisée pour la première fois en 1992, attire des coureurs du monde entier (42 pays) pour les paysages traversés et surtout l’ambiance. La qualité de l’organisation est remarquable : après chaque étape, chaque coureur est conduit à un campement éphémère avec un bon dîner et un copieux petit-déjeuner à la clé. Comme pour de nombreuses courses en étape, pas mal de coureurs se retrouvent en groupe et il règne une belle ambiance conviviale et solidaire.

Dates ? du 5 au 10 septembre

Distance ? 380 km, en six étapes

Infos ? www.dragonsbackrace.com