Chaque année, le marathon de l’Everest a lieu à la même date, le 29 mai. Ce n’est évidemment pas un hasard. Cette date correspond à la première ascension victorieuse de la montagne en 1953 des œuvres du Népalais Tenzing Norgay et du Néo-Zélandais Edmund Hillary. Ces deux hommes furent les premiers à s’élever à cette altitude (8 848 mètres) et donc à fouler ce que l’on désigne depuis lors comme "le toit du monde".

C’est le plus grand exploit de l’histoire de l’alpinisme. En tout cas, celui qui a le plus marqué les esprits ! Il allait aussi marquer les vies de ces deux pionniers sans que ceux-ci n’aient été préparés à cette gloire soudaine. Et pour cause ! Ils n’étaient pas supposés établir ce record. La conquête aurait dû revenir à la première équipe d’attaque composée de deux Britanniques : Tom Bourdillon et Charles Evans. Mais les conditions difficiles firent qu’ils durent rebrousser chemin à 300 mètres du but, laissant ainsi l’honneur à Tenzing et Hillary. Ainsi, la première chose que dit le Néo-Zélandais en revenant au camp de base fut : "well, we knocked the bastard off !" ("eh bien, on l’a eu ce salaud !"). Il paraît que la mère d’Hillary ne lui aurait jamais pardonné cet accès de vulgarité. Bref, c’est pour commémorer leur exploit que le marathon de l’Everest fut créé il y a une quinzaine d’années.

Allô, MAM, bobos

Les participants de ce marathon connaissent tous cette histoire. Beaucoup d’entre eux aimeraient probablement gravir eux aussi la montagne en courant. Mais ce n’est pas possible. On ne peut produire aucun effort à ces altitudes ! Le marathon a donc lieu un peu plus bas. Le choc est néanmoins violent lorsqu’on se rend au départ de la course au camp de base Qomolangma à 5 364 mètres. Il faut ensuite rejoindre la ville de Namche Bazaar située 3 300 mètres plus bas. Attention à la descente ! Le plus grand danger n’est cependant pas celui-là. Ce dont il faut surtout se méfier, c’est le manque d’oxygène. Plus on monte, plus l’air se raréfie.

Au départ de cette course, l’oxygène disponible est 50 % inférieur à la normale ! Sa captation pose problème et l’on s’essouffle à des intensités d’effort très basses. Ce phénomène d’hypoxie entraîne une pathologie appelée mal aigu des montagnes (MAM) qui, dans les cas les plus graves, peut s’avérer fatale. Pour se prémunir de telles conséquences, les organisateurs du marathon de l’Everest imposent aux participants une préparation d’avant-course qui consiste en une randonnée de 15 jours sous leur supervision.

Mieux vaut cependant éviter de retrouver des coureurs aussi perdus qu’Edmund Hillary lors de sa dernière expédition en Himalaya, en 1980. Après une crise aiguë de MAM, il avait complètement perdu la raison. Une fois redescendu dans la vallée, il avait confondu un yak avec une voiture. Cela n’avait pas vraiment plu à l’animal qui lui avait mis un grand coup de corne. Ouch !