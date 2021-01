Fabrice Etienne est allé chercher son nouveau titre au terme de 18 tours. Un 18e tour de 4 km, ou 3,2 km précisément pour Fabrice Etienne (voir ci-dessous) sur lequel il a disputé la victoire au Français Yann Nerry, et qu'il fallait parcourir en moins de 13 minutes. Après un premier tour à finir en 30 minutes, les 128 participants avaient à chaque fois une minute de mois pour terminer le tour suivant, soit 29 minutes pour le 2e, 28 minutes le 3e,... et dont 13 minutes le 18e.

Fabrice Etienne a fini ce 18e tour en 12’ 57’’, et Yann Nourri, dont le palmarès renseigne une 93e sur l’UTMB en 2017, une 2e sur le Festival des Templiers (50 km) ou une 29e sur la Pierra Menta, hors délais, en 13' 13".

Fabrice Etienne avait opté pour une boucle du côté de Malonne, de 3,2 km et 85 m de dénivelé positif. Par mètre de dénivelé positif, le règlement permettait en effet de déduire 10 m des 4 km de parcours. C'est donc 57,6 km et 1530 m précisément qu'aura ingurgité toujours plus vite le nouveau Maître du Temps.

Fabrice Etienne devance aussi notamment Eric Clavery, 5e, champion du monde de trail en 2011 et recordman de France des 24 heures avec 272,2 km.

Le titre de Maîtresse du Temps revient à la Liégeoise Marie Honin, avec 15 tours.