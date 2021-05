En 2019, comme lors des années précédentes, on courait dans tous les sens en Belgique. Le site Betrail.run, spécialisé dans le trail et qui proposera à partir de ce 1er juin un compte Premium, renseignait ainsi que 63 826 personnes avaient pris le départ d’au moins une course-nature de plus de 15 km chez nous sur les 12 mois. Le nombre de trails organisés cette année-là était de 847. Côté francophone, on recensait quelque 941 organisations, qu’il s’agisse de joggings ou de trails. Et chacun de ces rendez-vous présentait bien souvent plusieurs distances. (...)