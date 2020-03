Commençons par une petite histoire, celle de la microbiologiste américaine Lauren Petersen (34 ans), qui habite et travaille à Farmington, sur la côte Est des États-Unis. Touchée à 11 ans par la maladie de Lyme, elle a vu son état de santé se dégrader au fil des années. En désespoir de cause, elle a donc opté pour un traitement de transplantation fécale. Comme son nom l’indique, la méthode consiste à extraire les bactéries présentes dans les selles d’une personne en bonne santé pour réensemencer le microbiote (l’ensemble des micro-organismes - bactéries, microchampignons, protistes, virus - vivant dans un environnement spécifique chez un individu) d’un patient en souffrance. Or, il se trouve que le "donneur" de bactéries était un excellent coureur cycliste.

(...)