En septembre 2018, François d’Haene, accompagné de ses amis Alexis Traub et Guillaume Provost, s’élançait autour du Lac de Serre-Ponçon, au cœur des Alpes du Sud. Un défi en mode "off" au départ et à l’arrivée d’Embrun, de quelque 170 km pour plus de 10.000 mètres de dénivelé positif. Si la, comme s’en amusait le triple vainqueur de l’UTMB en évoquant son périple, aura duré 34 heures, le chrono n’avait ici que peu d’importance. Ce que le champion français souhaitait, c’était partagé un ultra avec des proches, avec toutes les émotions et les découvertes que cela induit. Le tout dans un décor de rêve, entre sommets et criques sauvages au bord d’un lac aux eaux bleu turquoise.

De cette aventure, est né le premier Grand Trail de Serre-Ponçon qui aura lieu du 18 au 20 septembre prochain. Avec comme particularités de devoir se courir en équipe (de 2 ou 3) mais aussi d’imposer des temps d’arrêt obligatoire de 30 à 45 minutes dans chacune des 4 bases de vie tout au long du parcours de 171 km.

Initiateur sans en être l’organisateur dans un événement qui se déclinera aussi dans des versions solos sur 45 et 15 km, François D’Haene, de passage en Belgique à l’invitation des magasins Trakks la semaine dernière, en a profité pour évoquer avec nous ce format original qui met en avant l’entraide et la convivialité dans l’effort. Soit ce que le Français de 34 ans affectionne particulièrement dans la pratique de l’utra trail. Découverte.



François D’Haene, on vous connaît comme champion d’ultra ou encore comme vigneron. On vous découvre aujourd’hui comme initiateur de course !

"Je n’en suis pas l’organisateur mais j’avais envie de partager avec le grand public des valeurs que j’apprécie beaucoup dans l’ultra.

(...)