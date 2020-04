Les montres GPS connectées dédiées à la pratique de la course à pied peuvent aujourd’hui vous fournir une quantité de services et informations, bien au-delà d’ailleurs de ce que la majeure partie des coureurs ont besoin dans leur pratique au quotidien. Surtout quand on se tourne vers le haut de gamme.

À notre sens, la généralisation de la cartographie sur le haut de gamme, déjà bien implantée chez Garmin et qui vient de voir le jour sur la Suunto 7, est la dernière avancée significative. Cela offre un nouveau confort d’utilisation et des options bien plus abouties que le traditionnel suivi de traces qui était de mise jusqu’alors. Cela permet aussi, à tout moment, de s’offrir de nouveaux parcours selon ses envies et exigences avec la certitude de pouvoir revenir à son point de départ dans les délais que l’on s’est fixés.

(...)