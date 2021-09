Pour elle qui n’aime pas la foule, Florence De Cock a été servie ce dimanche, sur l’Esplanade du Cinquantenaire ! Et ce, tant au départ qu’à l’arrivée…

Il n’empêche, la Liégeoise a inscrit son nom au palmarès des 20 Km de Bruxelles, coupant la ligne en 1h09’50, devant Sophie Hardy (1h10’21) et Hanna Vandenbussche (1h10’59). Une victoire de prestige pour Florence qui a posé "la cerise sur le gâteau" d’une saison 2021, marquée par ses titres de championne et vice-championne de Belgique sur 10.000 et 5.000 m.