Ce week-end, entre Saint Etienne et Lyon, aura lieu la 65e édition de la Saintélyon, immense classique de la course à pied au long cours en France. Huit courses, 900 bénévoles et plus de 15.000 coureurs au total. Grosse machine…

Une septantaine de Belges seront présents. Parmi ceux-ci, sur la 2e distance (Saintexpress, les derniers 46 km de l’épreuve reine qui en comptera 78 cette année), on note le nom de Florent Caelen. Si l’on se réfère aux classements ITRA (International Trail Running Association), le Spadois est même le favori théorique.