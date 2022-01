hard (950 D+ pour 19,5 km), ceux qui ne connaissaient pas le label barges ont été surpris. « J’ai même dû mettre les mains par moments », expliquait le vainqueur Florent Caelen, notre marathonien de Rio 2016 au record posé à 2h12’51, 22e chrono belge de tous les temps. « Complètement fou. Je n’avais jamais connu cela... » Les podiums : 19,5 km :

Messieurs : 1. Florent Caelen, 1h31’00 ; 2. Guillaume Deneffe, 1h36’17 ; 3. William Weynand, 1h36’38.

Dames : 1. Severine Vandermeulen, 2h03’18; 2. Nadia Degrave, 2h8’18; 3. Virginie Lamour, 2h10’12.



8,5 km :

Messieurs : 1. Simon Meiers, 36’36; 2. Victor Bovy, 38’08; 3. Clement Counet, 39’51.

Dames : 1. Stéphanie Ziant, 46’27 ; 2 . Juliette Renard, 51’10 ; 3. Charlotte Franck, 51’15. Sur un parcours(950 D+ pour 19,5 km), ceux qui ne connaissaient pas le label barges ont été surpris. « J’ai même dû mettre les mains par moments », expliquait le vainqueur Florent Caelen, notre marathonien de Rio 2016 au record posé à 2h12’51, 22e chrono belge de tous les temps. « Complètement fou. Je n’avais jamais connu cela... »

Parmi les quelque 600 participants sur les deux distances, on sentait un besoin d’air, un besoin de se rencontrer, de vivre à fond, de courir par monts et par vaux pour mettre de côté deux années de morosité et de restriction. Jubilatoire, vraiment. Une fête de tout instant vécue dans le respect des règles du moment...