En 2015, Florent Caelen bouclait le marathon de Berlin en 2h12 et 51 secondes avant d’aller courir l’olympiade sur le 42,195 km à Rio en 2016. Vendredi dernier, le Spadois de 32 ans recevait le trophée officieux de meilleur traileur belge de l’année écoulée lors de la 5e édition des Betrail Awards à Louvain-la-Neuve après avoir décroché le classement Betrail. Un grand écart ou presque que Florent Caelen, récent 2e de la Saintéxpress dans le cadre de la SaintéLyon, a presque effectué de façon naturelle, aidé par la période Covid et l’attrait pour sa région qui regorge de sentiers à arpenter. L’occasion de discuter avec un athlète qui semble aujourd’hui tenté d’aller voir comment son organisme réagit face à une distance supérieure à 45 km en compétition.





Florent Caelen premier du classement Betrail 2021. Vous êtes bel et bien un traileur désormais !

"Pas particulièrement (rires). Je fais ce qu’il me plaît, tout simplement. Actuellement, je n’ai plus d’objectifs sur la route. Pas que je sois trop âgé pour ça, car je pense encore avoir le potentiel physique pour briller sur marathon, mais je n’ai plus l’envie de faire tout ce qu’il faut faire pour briller sur une telle distance. Le trail me permet de découvrir de nouvelles choses tout en étant moins exigeant avec moi-même. Qui plus est, je progresse encore dans cette discipline, je m’amuse à l’entraînement et je ne me blesse plus jamais."

Ca signifie que vous ne tournez pas définitivement le dos à la route ?

"On m’y verra encore, oui. Je ferai encore des courses sur route qui me plaisent mais je veux avant tout mettre la priorité là où je prends du plaisir. Donc ce ne sera plus pour battre mes records. (...)