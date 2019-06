Ce dimanche, Florent Caelen s'est imposé devant 2300 autres traileurs à l'issue d'un classique du trail français : Les gendarmes et les voleurs (Ambazac - Limousin), un 32 kilomètres qui fêtait son 20e anniversaire pour l'occasion.

Le marathonien olympique (2h12'51 comme record personnel – 44e lors des derniers Jeux Olympiques de Rio) s'est imposé en 2h09.08, ce qui nous donne quasi du 15 à l'heure de moyenne malgré 1216 mètres de D+. Une belle performance pour le récent champion de Belgique de course de montagne qui montre une fois encore son éclectisme en matière de course à pied. Sur un parcours très boueux, il a pu également se rappeler ses trois sélections pour des Euros de cross (une fois en junior et deux fois en espoirs). Les Gendarmes et les Voleurs, que d'aucuns présentent comme se situant au carrefour des traileurs et des routiers, ont par le passé sacré des pointures françaises du trail comme Julien Rancon (2e ce week-end aux mondiaux), Thierry Breuil, Céline Lafaye ou encore Corinne Roux.