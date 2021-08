Difficile de trouver un point commun entre les terrains de jeu proposés par les trails en Belgique et celui de l’Échappée belle. Tout au plus quelques sentiers parfois un peu boueux en forêt quand on s’approche de la vallée. Pourtant, les Belges ont développé une vraie attirance pour le massif de Belledonne. Sur les quelque 2 000 participants (600 sur les trois épreuves, en plus de 200 sur la nouvelle Skyrace) qui ont rejoint un événement sold-out quelques heures après l’ouverture des inscriptions, une centaine de Belges. Soit la moitié des étrangers présents pour cette 9e édition.

Parmi eux, Florentin Gooris. L’homme derrière la bière des traileurs qu’est La THArée a frappé fort en accrochant la 17e place, après 32 h 38 d’efforts. "Je suis extrêmement heureux", nous raconte le résident de Rettigny (Gouvy). "Être finisher était déjà une première victoire. Avec cette 17e place et ce chrono, je ne suis pas loin du maximum que je puisse espérer sur une telle course."

Pour arriver à un tel niveau en terrain hostile, Florentin Gooris n’a rien laissé au hasard.

"Belledonne, ça se prépare", assure-t-il. "Il faut faire du renforcement, il faut chercher la difficulté avec des terrains techniques et vallonnés et, spécifiquement pour cette épreuve, il faut faire une incursion en montagne au préalable. Ce n’est pas du tout un parcours pour les Belges car on n’a pas de telles conditions chez nous. On déguste. Il faut donc avoir une belle condition générale, rien que pour en venir à bout. Je suis donc heureux d’avoir pu, dans la dernière descente, dépasser à 15 km/h certains coureurs bien plus habitués que moi à ce type de conditions."

Finir, un exploit

Le Luxembourgeois, qui n’avait rien laissé au hasard, savait qu’il s’attaquait à un énorme morceau. "Le parcours est tout simplement titanesque. En course, quand tu réalises ce que tu as déjà fait et ce qu’il te reste à faire, tu te dis que c’est complètement fou. Ce n’est qu’une accumulation de difficultés. Tous ceux qui terminent sont des costauds. Les capacités physiques et mentales, avec de la roche, de la chaleur et de longues difficultés, sont mises à rude épreuve."