Que serait la pratique du sport sans sa troisième mi-temps ? Pour bon nombre de sportifs, se retrouver autour d’un verre est une manière de prolonger l’aventure et l’effort dans un moment de convivialité. La course à pied n’échappe pas à ces moments festifs, plus que les disciplines issues de l’athlétisme plus "sobres" sur l’après effort. Par contre, dans la course à pied populaire comme les joggings et les trails, la bière y coule régulièrement à flots…

C’est donc du côté de la Haute Ardenne que nous avons été à la rencontre de Florentin Gooris. Trailer reconnu avec un solide palmarès, l’Ardennais a aussi lancé une bière au joyeux nom de la THArée. La THArée, c’est une bière qui fleure bon le douglas local et qui a aussi son groupe de coureurs éponyme ainsi qu’un magnifique trail au cœur des deux Ourthe. Sur les contreforts et dans les talus autour de Vielsalm et de Gouvy, nous avons donc décapsulé une THArée en sa compagnie.

Florentin, quelle est l’histoire de la THArée ?

