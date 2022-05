Florentin Gooris vainqueur du GTLC 85: “Une course toute en gestion” Running E.V. Les premiers verdicts sont tombés sur le week-end “Grand Trail des Lacs et Châteaux”, un rendez-vous proposant 5 courses. © E.V.

Sur la deuxième distance en termes de longueur (85 km), c’est l’Ardennais Florentin Gooris au terme d’une course dominée jusqu’aux ¾ par Dylan Dame, auteur d’un départ assez “suicidaire” (cet ancien cycliste, VTT et routes, sortait d’une deuxième place au marathon de Namur en 2h34’ et d’une victoire sur le 30 km du trail des Jonquilles).



“Je me suis posé des questions quand je l’ai vu partir dans la première côte”, nous expliquait le vainqueur après avoir bouclé les 86 km avérés du parcours en 8h07’ (plus de 10,6 km/h alors que le D+ était tout de même de 3480 mètres). Je ne le connaissais pas, mais j’ai préféré continuer sur mon rythme, déjà fort rapide parce qu’au début, et jusqu’à 20 bornes de l’arrivée, c’était très courant... Je voulais faire de la bonne gestion de course en fait...”



La suite? Il passait un Dylan Dame en perdition vers le km 65 (celui-ci abandonnera peu après) pour s’envoler vers la victoire. Deuxième l’étonnant Marchois Loïc Salmin à un peu plus d’une demi-heure et près de 50 sur le Néerlandophone de Zwijndrecht Joachim Van Hoye, 4e ici en novembre dernier sur le 35 km de l’édition hivernale du GTLC.



Pendant ce temps, ils étaient encore une petite centaine sur le parcours du GTLC 160, dominé depuis le début par le Français Jérôme Ferris, devant avec plus d’une demi-heure d’avance sur un Néerlandais à environ 30 km de l’arrivée.EV