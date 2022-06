Le vainqueur, Florian Descamps , tient une petite revanche par rapport à 2018. Lors du National du Hérou, il avait terminé premier devant Stijn Van Lokeren. Mais n’étant pas affilié dans un club de la Fédération d’athlétisme, il n’avait pas eu droit à la médaille d’or. Ouf, cette fois-ci, il avait bien un dossard “fédé”...



“Dans la descente de la Chefna, après la mi-course, Guillaume a tout donné”, nous expliquait-il à l’arrivée. “Je me suis accroché. Je ne voulais pas le perdre de vue. Il connaissait le parcours comme sa poche. Moi pas. Après cet effort, j’ai senti qu’il avait un coup de moins bien. J’ai commencé à le lâcher progressivement. Après, j’ai fait ma course en gestion. Je suis vraiment content car les jambes et les sensations étaient bonnes aujourd’hui. Cap maintenant sur l’Ultra du Haut Giffe, à Samoens, pour un 95 km bien montagneux...”

Derrière, à 7 minutes, petite surprise avec Xavier Diépart, deuxième. Lui aussi était passé, voici une dizaine d’années, à côté d’un titre parce qu’il n’avait pas de dossard “fédé”.

L’athlète aujourd’hui affilié aux Hautes-Fagnes avait le sourire. Deuxième d’une course incroyable (5 gars sous les 8 heures, champion de Belgique V1...), il savourait. “J’ai passé un bon moment, avec de bonnes sensations dès le départ”, constatait-il. “J’avais dit que si je terminais sur le podium, je serais très content. Je suis donc super content...”





Un moins bon samedi pour Guillaume Deneffe

Moins content, mais très “gentleman” avec des mots gentils et fair-play pour ses deux opposants, Guillaume Deneffe avouait avoir complètement craqué vers le 65e. “J’ai dû marcher et trottiner entre deux ravitaillements”, nous déclarait-il à l’arrivée, terrassé par son émotion. “C’est la première fois que j’arrive à ce genre de fin de course. Florian était vraiment fort. Trop fort. A Bouillon, j’étais parvenu à lui faire mal dans les portions qui m’étaient favorables. Ici, jamais. L’émotion à l’arrivée? Depuis plusieurs semaines, on ne me parlait que de ça, vu que j’habite ici. Beaucoup me voyaient vainqueur, alors que je ne disais rien de mon côté...”





Résultats: