Deux à trois degrés à ce moment-là (le mercure glissa même à 0 degré sur les hauteurs de Spa plus tard), de la pluie pour lancer le peloton et, surtout, des sentiers boueux comme jamais. Cela et quelques durcissements de parcours ont fait de la version 2021 une des plus compliquées de l’histoire de ce grand classique du trail belge...

Comme en 2018, Florian Descamps s’est imposé, lâchant son dernier adversaire (Stijn Van Lokeren) à un peu plus de 15 kilomètres de l’arrivée. Souriant malgré des mollets démolis, il racontait quelque peu sa course avant de passer, pour la première fois de sa carrière, au contrôle anti-dopage (*).

« Je suis parti assez calmement », commençait-il. « Avant le premier ravitaillement, je suis remonté dans le dos des premiers. Vu que je n’avais pas de ravitailleur personnel, je ne me suis pas arrêté là et j’ai mis une petite attaque, juste pour m’amuser et voir les réactions. Le groupe de tête s’est mis à perdre des unités. On s’est retrouvé par après à 3 avec Stijn et Aron-Levi Herregodts. Celui-ci a craqué. Puis lors d’une côte vers le 55e, Stijn n’est pas resté avec moi... Au final, c’est une magnifique victoire. Le mieux c’est que je ne pensais pas venir. J’avais déjà remporté la mise une fois et les longs trails hivernaux ne sont pas ma tasse de thé. Mais il ne faut jamais dire jamais. Et je ne l’ai pas regretté... »

De son côté, Stijn Van Lokeren, deuxième à Olne ce dimanche après deux victoires en deux participations (2015 et 2017), reconnaissait avec son sourire de gentleman la supériorité de Descamps. « Il était vraiment très bien », expliquait le vice-champion de Belgique d’ultra en titre. « J’ai coincé dans les côtes du final. Normal. Après quasi deux ans à m’entraîner sur plat pour des 6 heures et des 100 kilomètres, je manquais de puissance pour pouvoir le suivre sur son terrain de prédilection. J’ai en tout cas retrouvé beaucoup de plaisir à refaire du trail. L’an prochain ? Je vais viser une qualification pour les Mondiaux de 100 kilomètres qui auront lieu à Berlin en août. C’est un objectif très haut placé, mais c’est une bonne façon de se motiver pour progresser. Si cela ne marche pas, je referai sans doute des trails. »

Enfin, pour la troisième place, on retrouve Christophe Grifgnée, un des rares régionaux à la fête ce dimanche (Xavier Diépart, ancien vainqueur et cité parmi les favoris, a préféré renoncer pour cause d’élongation au mollet).

« J’ai eu ce que je voulais, je suis content », expliquait celui qui était déjà monté à cette place lors de la dernière édition de 2019. « C’est vers le 55e que j’ai dépassé Herregodts », souriait-il. « Il y avait déjà un moment que l’on m’annonçait qu’il craquait après avoir suivi les deux premiers. Mes sensations étaient bonnes. Il valait mieux d’ailleurs parce que le froid et la boue faisaient mal aux réserves d’énergie. Les modifications de parcours aussi d’ailleurs... »

On notera enfin que la première féminine est Laura Van Vooren, vice-championne de Belgique 2019. Elle a mené la course du début jusqu’à la fin.

Les podiums :

Messieurs : 1. Florian Descamps, 5h45’48 ; 2. Stijn Van Lokeren, 5h51’35 ; 3. Christophe Grifgnée, 6h03’19.

Dames : 1. Laura Van Vooren, 7h14’44 ; 2. Leonie Ton, 7h24’13 ; 3. Ann Andries, 7h45

(*) La « patrouille » semble avoir ciblé cette année les trails. Nous avons ainsi connaissance d’au moins 5 courses qui ont accueilli 5 ou 6 contrôleurs, des championnats comme des courses de moindre importance. Pas plus mal.

Eric Verschueren

Photo: Stijn Van Lokeren (à gauche) et Florian Descamps sur l'aire d'arrivée.