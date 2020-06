Près de 240.000 kilomètres ont été parcourus par 3678 coureurs en l’espace de 15 jours dans le cadre du challenge Je Cours Pour Ma Commune

La bonne nouvelle est tombée le 18 mai : enfin, on allait pouvoir recourir en groupe après une longue période de confinement au cours duquel on avait plutôt privilégié les pratiques solitaires.

Pour marquer le coup, les responsables du programme “Je Cours Pour Ma Forme” ont proposé aux communes un nouveau challenge pour élire la plus sportive d’entre elles.

Le principe est extrêmement simple. Il consistait à parcourir un maximum de kilomètres entre les 6 et le 21 juin, afin que ceux-ci soient comptabilisés au profit de sa commune. L’inscription au challenge se faisait contre la somme modique de 5 euros, reversés ensuite à l’asbl “Le Bien Vieillir” qui œuvre à accorder aux personnes âgées plus de place dans la société en valorisant leur savoir-faire et leur expérience dans le cadre de projets d’habitats groupés.

Six fois le tour de la Terre

Le succès de ce tout nouveau challenge fut au rendez-vous avec 3678 participants répartis dans pas moins de 215 groupes. Après trois petites heures, 1200 kilomètres avaient déjà été parcourus. Au bout de trois jours, la barre des 50.000 kilomètres était franchie. A la fin du challenge, marcheurs et coureurs avaient parcouru près de 240.000 kilomètres, soit six fois le tour de la Terre ! Un beau succès sportif qui s’est accompagné d’un bel élan de solidarité puisque 22.505 euros ont été récoltés pour l’asbl “Le Bien Vieillir”.

La province de Namur en grande forme

Dans l’euphorie ambiante, deux groupes se sont rapidement détachés : Eghezée et Fosses-la-Ville. Ces deux entités namuroises sont chacune parvenues à recruter plus de 200 coureurs ! Soit le double du troisième, Genappe.

© IPM



“Nous pouvons effectivement nous appuyer sur un gros vivier”, expliquent en chœur Rudy Delhaise et Jean-François Kindt, respectivement porteurs du projet à Eghezée et Fosse-la-Ville.

Pour Jean-François Kindt, le projet est tombé à point nommé pour nombre de ses membres affamés de courses. “Ce challenge était à la fois un bon moyen de rester en forme et d’évacuer sa frustration.”

De son côté, si Rudy Delhaise s’est autant investi, c’est parce qu’en tant que bourgmestre, ce challenge était une belle occasion de mettre Eghezée en vitrine. “Je dois beaucoup au programme que j’ai lancé en tant qu’échevin des Sports, auquel j’ai participé après ma greffe et que j’anime aussi depuis quelques années.”

Si la bagarre fut âpre entre Eghezée et Fosse-la-Ville, elle est toujours restée bon enfant. “Nous avons rapidement noué des relations de sympathie”, note encore Rudy Delhaise.

“Nous avons prévu de nous rendre mutuellement visite cet été afin de faire découvrir nos entités respectives et de boire un coup tous ensemble”¸détaille Jean-François Kindt. On a effectivement connu bataille plus féroce.

Rendez-vous dans un an pour la deuxième édition !