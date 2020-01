Quand le triple vainqueur de l'UTMB évoque ses envies de faire du long. De plus long encore…



Le format développé par le Grand Trail de Serre-Ponçon (course en équipe et avec des temps d'arrêt obligatoire dans les bases de vie) est donc né des envies et de la philosophie de l’ultra de François D’Haene. Au-delà du partage et de la convivialité que le triple vainqueur de l'UTMB apprécie, cela trahit une autre envie du Français. Celle, d’un jour, découvrir de nouveaux horizons au sein de l’ultra.

"L’idée de ce format de course à trois pour moi est d’aller, un jour, vers du plus long. Et aussi de provoquer la réflexion sur des temps d’arrêt obligatoire sur des épreuves faisant, par exemple, 300 ou 400 km", nous confiait-il lors de son récent passage en Belgique, à l'invitation des magasins Trakks. "Actuellement, je n’ose pas me lancer sur un Tor des Géants (330 km/24000 mètres de D +) parce que je sais que, pris par le jeu de la compétition, je ne dormirais pas ou presque tout au long de l’épreuve. Avec toutes les conséquences que cela pourrait induire au niveau de ma récupération. Si, par contre, on impose à tout le monde 3x 45 minutes d’arrêt, peut-être que mon corps accepterait mieux de tels défis et que j’oserai me lancer…"

"On traverse des endroits merveilleux"

Aujourd’hui, celui qui a été récompensé dernièrement par la Revue du Vin de France regrette que, parfois, il ne puisse pas plus profiter et échanger en cours de route.

© Damien Rosso



"Sur les courses, je passe en coup de vent sur certaines bases de vie. Je n’ai même pas le temps de voir qui que ce soit, bénévoles ou autres. Pourtant, on traverse souvent des endroits merveilleux, des villages où plein de gens s’investissent des mois durant. Avec un temps d’arrêt obligatoire, il serait au moins possible d’échanger. Cela amène de la convivialité et, pour moi, c’est ça le trail. Je ne conteste pas le format actuel sur les courses que je fais, mais, s’il faut évoluer, pourquoi pas."