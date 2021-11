Plus de vendanges au Domaine du Germain en 2021 ni après pour l’ultra-traileur français et sa famille

Ultra-traileur et vigneron, François D’Haene excellait dans l’art de mener de front cette double carrière ces dernières années. Une double casquette complémentaire puisque le quadruple lauréat de l’UTMB mettait à profit sa notoriété pour mettre en avant la production familiale du Domaine du Germain, dans le Beaujolais. Voici quelques jours, à Annecy, il suffisait pour s'en convaincre de voir la file devant le stand Salomon où il avait fixé rendez-vous aux coureurs de la MaXi-Race pour vendre ses bouteilles.

Mais 2021 marque une rupture. Il n’y aura pas de vendanges en cette année qui marque donc la fin de l’aventure viticole pour Carline, son épouse, et François D’Haene.

"Nous avons fait ce choix suite à deux années particulières du fait de la pandémie, rendant notre présence sur les événements impossibles", a confié le Français à Wider Magazine. "Suite également à la difficulté de terminer notre conversion bio sur nos vieilles vignes et suite enfin au grandissement de nos trois enfants toujours perturbés par des changements successifs d’école et de lieu de vie."

François D’Haene, qui réside dans le Beaufortain, fait donc un pas de côté par rapport au rythme de vie qui était le sien depuis 9 ans. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’il tourne le dos complètement au vin. Il reste des millésimes dans les cuves et du vin à vendre.



"Nous allons conserver autant que possible les projets liés au monde viticole (…), particulièrement avec les refuges, comme le "vin qui monte"." Avec pour volonté, aussi, de continuer à garder un contact et un échange qui fait sa marque de fabrique via le vin sur les événements trail running.