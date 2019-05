Les Forerunner 45, 245 et 945 débarquent sur le marché running avec l'ambition de séduire tous les profils de coureurs



Après les sorties des Polar Vantage M et V à la fin de l'été dernier, Garmin contre-attaque en proposant à son tour trois nouvelles montres au sein de sa populaire gamme Forerunner.

Trois modèles (Forerunner 45, 245 et 945, avec déclinaisons) qui concernent autant de profils de coureurs différents, allant de l’entrée de gamme au haut de gamme. Avec, en toile de fond de la communication de la marque, le suivi des entraînements pour une meilleure pratique et de meilleures performances.

Un test de cette gamme – à venir sur Belgium Running – permettra de savoir si Garmin a su rectifier le tir concernant le cardio-fréquencemètre au poignet qui, s’il est très fiable dans la vie de tous les jours, ne l’était précédemment que rarement en course, surtout lors des variations de rythme. Le seul réel défaut de ces montres qui, pour le reste, respectent leurs hautes promesses.

Les trois modèles comprennent fonctions musicales intégrées, un cardiofréquencemètre au poignet, une cartographie en couleur et des fonctions avancées d'entraînement, de sécurité et de trajectoire.







Forerunner 45 (et 45 S) : pour les débutants

La série Forerunner 45, facile à utiliser, est conçue pour ceux qui s'entraînent pour leur première course ou qui viennent de commencer à courir. Cette montre enregistre, non seulement, toutes les données d'entraînement, mais assure également un entraînement responsable. Elle indique le moment idéal pour faire une pause ou lorsque le corps est sous stress.

La série Forerunner 45 offre jusqu'à 7 jours d'autonomie en mode smartwatch et jusqu'à 13 heures en mode GPS. La Forerunner 45S, qui a les mêmes caractéristiques que la Forerunner 45, au design légèrement plus fin, est idéale pour les poignets plus étroits.

© Garmin



Autres caractéristiques:

Différents types d’activités comme la course, le cyclisme, le yoga, des entraînements cardio…

Un podomètre

La quantité de calories brûlées

Un moniteur de sommeil

Un moniteur de stress

Body Battery™ moniteur d’énergie : cette fonction permet de savoir à quel moment il est nécessaire de s’arrêter et de se reposer

Des notifications intelligentes.





Forerunner 245 (et 245 Music) : succès annoncé

La série 245 Forerunner, proposée à partir de 299 €, risque de rapidement devenir omniprésente dans les pelotons. Il s’agit de l’héritière de la populaire 235, l'une des montres GPS les plus vendues dans le monde. Cette nouvelle version est plus performante que la précédente. Avec la possibilité de désormais de courir au rythme de vos musiques préférées, vous pourrez utiliser les plateformes de streaming tels que Spotify® et Deezer pour charger votre playlist sportive, jusqu'à 500 chansons maximum.

Cette montre est destinée à ceux qui aiment garder une trace de tous les paramètres de leurs entraînements. Il suffit de penser à des indicateurs de performance personnalisés tels que le VO2 max, le temps de récupération et le Training Effect aérobie et anaérobie. Histoire de savoir exactement comment votre corps réagit pendant et après un entraînement intensif et quand vous pouvez à nouveau vous élancer.

Les Forerunner 245 et Forerunner 245 Music ont une autonomie de batterie pouvant atteindre 7 jours en mode smartwatch, 24 heures en mode GPS et 6 heures en mode GPS avec musique.

© Garmin



Autres caractéristiques:

Les montres sport sont compatibles avec un Running Dynamics Pod ainsi qu’une ceinture cardiaque, ce qui vous permet de suivre le rythme de votre course,

Le capteur de pouls OX (2) mesure l’absorption d'oxygène de votre corps,

Des notifications intelligentes.





Forerunner 945 : avec toutes les dernières nouveautés

Reste la nouvelle Forerunner 945, qui succède à la 935, pour les athlètes confirmés (multisports) qui souhaitent devenir plus performants. On y trouve toutes les derrnières technologies en matière de montres sportives connectées, comme sur la dernière Fenix mais dans un look un peu plus sportif, plastique diront certains. Entraînement, performance et récupération sont étudiés sous de nombreux paramètres. La Forerunner 945 est idéale pour les triathlètes car elle comprend également d’autres profils d'activité tels que le vélo et la natation, ainsi que le ski, la randonnée et le yoga.

Il est possible désormais de pratiquer toutes ces activités au rythmes de sa musique préférée, avec jusqu’à 1.000 chansons à charger sur la montre, sans avoir besoin de son téléphone. Un réel confort !

La Forerunner 945 possède jusqu'à 2 semaines d'autonomie de batterie en mode smartwatch, jusqu'à 36 heures en mode GPS et jusqu'à 10 heures en mode GPS avec musique.

© Garmin

Autres caractéristiques:

Accéder à des plateformes de streaming, dont Spotify et Deezer, qui vous permettent de synchroniser jusqu'à 1.000 morceaux,

Emporter un portefeuille ou une carte bancaire pendant l'entraînement devient superflu grâce à la fonction Garmin Pay™ qui vous permet de payer sans contact avec votre poignet (3),

Les cartes, désormais en couleurs, permettent de trouver son chemin partout. Qu'il s'agisse de rues urbaines très fréquentées ou de chemins couverts et broussailleux,

Pour aider les athlètes à devenir plus rapides et plus efficaces pour les compétitions, le Forerunner 945 inclut également des outils clés de suivi de performance, en y ajoutant la dimension training, une nouvelle fonctionnalité qui classe l'historique récent de l'entraînement d'un athlète en différentes catégories selon la nature et l'intensité de l'activité,

Avec un Running Dynamics Pod ou une ceinture cardiaque compatible, vous pouvez facilement lire les données de dynamique de course avancées telles que l’équilibre du temps de contact au sol, la longueur des foulées et le rapport vertical de la montre,

Le capteur de pouls OX (2) mesure l’absorption d'oxygène de votre corps,

Des notifications intelligentes.



Prix

Détails non sans importance, le prix!

Les séries Forerunner 45, Forerunner 45S, Forerunner 245, Forerunner 245 Music et la série Forerunner 945 sont maintenant disponibles à partir de 199,99 € (pour la 45) jusqu’à 599,99 € (pour la 945). La 245 est proposée au prix de 299 €.

La Forerunner 945 est également disponible en pack triathlon composée de sangles en silicone bleu et noir, HRM-Tri™, HRM-Swim™ et un kit de fixation rapide. Cela fait grimper le prix jusqu'à 749,99 €.