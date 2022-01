Il y a beaucoup d'attentes placées autour des nouvelles montres Garmin pour 2022. Si l'officialisation de la sortie d'une nouvelle Fenix - la 7 - n'est pas encore pour aujourd'hui, le leader dans le segment des montres sportives GPS connectées a profité du début de l'année pour annoncer la sortie de deux nouveaux modèles: la Garmin Venu 2 Plus et la Garmin Vivomove Sport. Deux montres qui visent plus le large public ayant une pratique sportive orientée "santé" que les fanas d'outdoor ou de performances et qui ne cachent pas faire du public féminin sa cible privilégiée.

La nouveauté est à chercher du côté de la Venu 2 Plus et vaut cependant le détour, même si cela n'est pas une révolution quand on prend le segment des smartwach dans son ensemble (et pas seulement les sportives). Pour la première fois, Garmin intègre en effet des fonctionnalités vocales dans l'une de ses montres connectées. Connectée à un smartphone, la Venu 2 Plus permet donc de passer des appels, d'envoyer des SMS et d'accéder à l'assistant vocal de votre téléphone, directement depuis votre poignet.

Concrètement, en plus de toutes les fonctionnalités de suivi sportif et de santé de cette montre qui se distingue par son écran AMOLED du plus bel effet, il est donc désormais possible de répondre à un appel ou encore d'envoyer un message sans avoir à fouiller dans sa poche ou son sac. Tout peut se faire depuis son poignet. Certaines fonctionnalités, comme décrocher un appel ou répondre via un message type à un sms, étaient déjà possibles sur le segment haut de gamme Garmin (Fenix par exemple). Ici, cela va un cran plus loin.

La Venu 2 Plus, proposée à 449,99 € a été récompensée par les Innovation Awards du CES 2022.





Les fonctions

Musique intégrée : jusqu'à 650 chansons, y compris des listes de lecture de Spotify®, Amazon Music et Deezer.(4)

: jusqu'à 650 chansons, y compris des listes de lecture de Spotify®, Amazon Music et Deezer.(4) Paiements sans contact Garmin PayTM .

Garmin PayTM . Notifications intelligentes : pour les appels, les SMS, les rappels de calendrier, les mises à jour de réseaux sociaux...

: pour les appels, les SMS, les rappels de calendrier, les mises à jour de réseaux sociaux... Fonctions de sécurité et de suivi : la détection automatique d'incidents, lors de promenades, de courses ou de randonnées en plein air, et les alertes d'assistance déclenchées manuellement, qui envoient toutes deux un message indiquant la position de l'utilisateur à ses contacts d'urgence.

la détection automatique d'incidents, lors de promenades, de courses ou de randonnées en plein air, et les alertes d'assistance déclenchées manuellement, qui envoient toutes deux un message indiquant la position de l'utilisateur à ses contacts d'urgence. Personnalisation : grâce à des applications, des fonds d’écran, etc., téléchargeables depuis la boutique Connect IQTM .

grâce à des applications, des fonds d’écran, etc., téléchargeables depuis la boutique Connect IQTM . Large compatibilité : peut être utilisée avec des smartphones aussi bien Android qu’IOS.

peut être utilisée avec des smartphones aussi bien Android qu’IOS. Autonomie : jusqu'à 9 jours en mode smartwatch et jusqu'à 8 heures en mode GPS + musique.

jusqu'à 9 jours en mode smartwatch et jusqu'à 8 heures en mode GPS + musique. Recharge rapide de la batterie : en 10 minutes, l’autonomie peut être augmentée jusqu'à 1 jour en mode smartwatch ou 1 heure en mode GPS + musique.

en 10 minutes, l’autonomie peut être augmentée jusqu'à 1 jour en mode smartwatch ou 1 heure en mode GPS + musique. Esthétisme: disponible en trois coloris, est fournie avec un boîtier de 43 mm et dispose d’un écran tactile AMOLED lumineux, d’une lunette et de pièces en acier inoxydable et d’un bracelet en silicone de 20 mm confortable. Mélangez et associez les bracelets et les lunettes pour un look 100 % stylé et personnalisé.





Concernant la vívomove Sport, l'autre modèle dont Garmin a annoncé la sortie en ce début d'année, il s'agit d'un modèle vívomove d'entrée de gamme qui combine le look traditionnel d'une montre analogique avec toutes les fonctions avancées de santé, de fitness et de connectivité d’une vívomove classique, agrémentée de couleurs fraîches et tendance. Le tout proposé à 179,99 €.