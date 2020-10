Golden Trail Championship (Açores): Bucci 38e et Caelen 63e de la 3e étape T Running E.V. Troisième des quatre étapes du Golden Trail Championship (Açores) ce samedi. © Shutterstock

Nicolas Bucci (38e) et Florent Caelen (63e) ont une nouvelle fois été handicapés par le fait qu'ils ne peuvent pas partir avec les élites, suite à leur absence sur la première étape (retards dans les tests Covid). Difficile pour eux de trouver le bon rythme et de devoir évoluer sur des chemins déjà bien "défoncés" par les passages.

L'étape à une nouvelle fois été remportée par le Polonais de 27 ans Bartłomiej Przedwojewski. Avec son nom qui flanquerait la migraine à un bataillon de logopèdes, ce garçon est loin d'être inconnu. L'an dernier, il avait en effet terminé deuxième de la Zegama et 3e du marathon du Mont Blanc. Chez les dames, nouveau succès de la Suissesse Maude Mathys, triple championne d'Europe de course de montagne, victorieuse lors des deux dernières éditions de Sierre-Zinal (celle de 2020 ayant été organisée en "contre-la-montre individuel").

Classement 3e étape:

Messieurs: 1. Bartłomiej Przedwojewski, les 30 km en 2h34'; 2. Jim Walmsley, 2h37'; 3. Elhousine Elazzaoui, 2h40'; 4. Stian Angermund, 2h40'; Francesco Puppi, 2h41' ; 38. Nicolas Bucci, 3h04; 63. Florent Caelen, 3h23'

Dames: 1. Maude Mathys, 3h00'; 2. Rachel Drake, 3h05'; 3. Blandine L'hirondel, 3h09'.