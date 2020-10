"On a mis Nicolas en quarantaine mercredi car l'organisation a été informée que je pouvais potentiellement être positif", expliquait le Spadois. "Comme il partageait la même chambre que moi..."

, expliquait le Spadois. Du coup, ils n'ont pu tous les deux assister aux succès de Frédéric Tranchand (Fra, 1h53'13 pour 26 km avec 1069 m D+ et 1098 m D-) et de Tove Alexandersson (2h10'00) que sur ordinateur.

A priori, ils pourraient être présents sur la ligne de départ de la deuxième étape de ce vendredi. Si c'est le cas, on verra dans quelles conditions. Avec une étape en moins dans les jambes, il ne serait par exemple pas logique qu'ils puissent entrer en ligne de compte pour n'importe quel classement (victoire d'étape, mais aussi des segments spécifiques en montée, descente et sprint).

Porteurs des autres maillots à l'issue de la première étape: Meilleurs grimpeurs: Remi Bonnet et Maude Matthys

Meilleurs descendeurs: Anders Kjaerevik et Tove Alexandersson

Meilleurs sprinteurs: Andreu Reig et Maude Matthys.



Première surprise lors de la véritable ouverture du Golden Trail Championship aux Açores : l'absence des deux Belges qualifiés pour courir avec les meilleurs coureurs présents, à savoir le champion de Belgique de trail Nicolas Bucci et le champion de Belgique de course de montagne Florent Caelen. Une histoire de Covid, encore et toujours.