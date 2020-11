Golden Trail Championship (Açores) : victoire finale de Przedwojewski, Caelen 19e ce dimanche Running E.V. Clap de fin ce dimanche pour le Golden Trail Championship. © D.R.

Une quatrième étape de 34 km (1700 D+) qui aura vu la victoire des Américains Jim Walmsley chez les hommes et de Rachel Drake chez les dames.

Au classement final, le Polonais Bartłomiej Przedwojewski et la Suissesse Maude Mathys s'imposent.

Au niveau des Belges, Florent Caelen, victime d'un gros coup de fringale samedi, a tenu à conclure sur une meilleure note. Le Spadois termine finalement l'étape à la 19e position, à 20'44 du vainqueur. Pas de classement final pour notre compatriote puisque, pour rappel, lui et Bucci avaient dû rester à l'hôtel le premier jour à cause de résultats de test Covid non connus.

Enfin, Nicolas Bucci a pour sa part dû jeter l'éponge à mi-parcours ce dimanche, victime d'un ongle incarné infecté (voir photo).

Classement final :

Messieurs : 1. Bartłomiej Przedwojewski (Pol), 9h10'10 ; 2. Jim Walmsley (USA), 9h17'18; 3. Frédéric Tranchand (Fra), 9h26'32 ; 4. Elhousine Elazzaoui (Mar), 9h28'46; 5. Stian Angermund (Nor), 9h29'05.

Dames : 1. Maude Mathys (Sui), 10h47'41'; 2. Rachel Drake (USA), 10h56'53; 3. Blandine L'hirondel (Fra), 11h02'42.